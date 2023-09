Grigori Perelman, ce mathématicien russe de génie ayant refusé un prix d’un million de dollars

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Des tartines et gâteaux étaient mangés, la pluie et la musique se déversaient, l’immense profil peint par Sacha Brazguina a été emporté par le vent, le rideau dense de ses fenêtres n’a pas bougé ». Le 13 juin 2016, l’on célébrait le 50e anniversaire de Grigori Perelman, mathématicien russe qui a prouvé la conjecture de Poincaré et a refusé un prix d’un million de dollars. Ce jour-là, un concert de musique classique a été organisé sous ses fenêtres et un portrait grand format de lui a été exposé.

Cinq ans plus tôt, en 2011, des correspondants du journal Komsomolskaïa Pravda avaient surpris Grigori Perelman dans la rue, alors qu’il se promenait avec sa mère dans un parc. À la question de savoir quel cadeau il aimerait recevoir pour son 45e anniversaire, il avait alors répondu : « Que les journalistes ne me dérangent pas ». Néanmoins, chaque sortie au magasin devient une épreuve pour lui, et les lettres sont retirées de sa boîte aux lettres par ses voisins – parce qu’elle déborde constamment.

« Gricha, je veux un enfant de toi »

Cela ne vaut pas la peine d’essayer d’interviewer Grigori Perelman. Les paparazzis russes sont particulièrement intrusifs : ils ont déjà harcelé le mathématicien dans la rue, au supermarché, et des fans fascinés n’ont pas hésité à prendre d’assaut l’appartement même où vivent Grigori et sa mère Lioubov.

Comme l’a raconté l’un des anciens professeurs de Perelman à Komsomolskaïa Pravda, « lorsque la télévision montre une fougueuse jeune fille qui dépose des fleurs à la porte de son appartement et crie : "Gricha [diminutif de Grigori], je veux un enfant de toi, il sera aussi beau que maman et aussi intelligent que papa". - Perelman lui-même n’en est qu’irrité ».

À l’occasion de son anniversaire, le mathématicien a également reçu les félicitations officielles des autorités de Saint-Pétersbourg. Cependant, il répond invariablement par un refus poli aux propositions de participation à une émission de télévision ou à toute discussion scientifique, ainsi qu’aux invitations à donner des conférences. Perelman a démissionné de toutes ses fonctions scientifiques et officielles, n’accepte pas les offres d’emploi et a refusé de devenir membre de l’Académie des sciences de Russie, un honneur que de nombreux scientifiques russes attendent depuis des années. A-t-il expliqué son comportement d’une manière ou d’une autre ?

« Je n’aime pas leurs décisions »

Rappelons qu’en 2006, Grigori Perelman a refusé la médaille Fields, considérée comme la plus haute distinction mathématique, qui lui avait été décernée pour avoir prouvé la conjecture de Poincaré. Ce n’était toutefois pas la première fois qu’il refusait des prix importants. Comme l’a expliqué le mathématicien russe Viktor Boukhchtaber au journal Troïtski Variant, Perelman a reçu en 1996 le prix de la Société mathématique européenne pour les jeunes mathématiciens et l’a également refusé. Enfin, en 2010, l’Institut de mathématiques Clay lui a décerné un prix d’un million de dollars américains – toujours pour la démonstration de la conjecture de Poincaré – et il a également refusé cet argent.

Dans tous les cas, la raison était la même : le désaccord de Perelman avec la position de la communauté mathématique internationale. Les journalistes tentent souvent de présenter la position du mathématicien comme un « originalisme » vide de sens. Ils ont notamment extrait des aveux des professeurs de Perelman, tels que : « Je me souviens qu’il ne voulait pas rejoindre les pionniers [scouts soviétiques]. Il a dit qu’il n’aimait pas qu’il y ait un uniforme, un salut à donner ». Néanmoins, les refus de Grigori d’accepter les principales récompenses en mathématiques ne sont pas un caprice, mais bel et bien un refus de soutenir les positions des institutions qui les ont décernées.

Dans l’un de ses rares entretiens téléphoniques, Perelman a expliqué de manière exhaustive son refus de la médaille Fields et du prix de l’Institut Clay. « La raison principale est mon désaccord avec la communauté mathématique organisée. Je n’aime pas leurs décisions, je les considère comme injustes », a déclaré Perelman.

Plus tôt encore, en 2006, avait en effet éclaté un scandale impliquant le mathématicien chinois Shing-Tung Yau, qui avait tenté de s’approprier les lauriers de Perelman en affirmant que, lui, avait trouvé une « preuve complète » de la conjecture de Poincaré. Yau s’est rétracté par la suite, mais l’attention portée par la communauté mathématique à cette affirmation a suscité le mépris de Perelman. « Les gens comme moi sont ceux qui se retrouvent isolés... Bien sûr, il y a une masse de mathématiciens plus ou moins honnêtes. Mais ils sont pratiquement tous conformistes. Ils sont eux-mêmes honnêtes, mais ils tolèrent ceux qui ne le sont pas », a déclaré Perelman au New Yorker en 2006.

Perelman estime que le prix de l’Institut Clay, par exemple, aurait dû être attribué à parts égales au mathématicien américain Richard Hamilton. Ce sont ses recherches qui ont conduit Perelman à l’idée de prouver la conjecture de Poincaré à l’aide du flot de Ricci. La reconnaissance par Perelman du mérite de Hamilton est un rare exemple de générosité scientifique, car Hamilton lui-même ne croyait au départ pas que Perelman avait prouvé la conjecture de Poincaré, et qui plus est, a collaboré avec Shing-Tung Yau.

« Il ne vit pas en vase clos »

La dernière vague d’intérêt pour Grigori Perelman s’est produite en 2016, à l’occasion de son 50e anniversaire. Comme nous le savons déjà, le mathématicien n’est non seulement pas sorti pour accepter les félicitations, mais n’a même pas regardé par la fenêtre.

De nombreux compatriotes de Grigori ne comprennent pas pourquoi il n’a pas accepté les prix en espèces, et pourquoi il est rentré en Russie après avoir quitté les États-Unis, où on lui avait proposé de rester, de vivre et d’enseigner. Cependant, l’on ne réfutera guère que la célébrité, les interviews et les apparitions publiques distraient l’esprit du travail scientifique réfléchi.

Pourtant, en tant que scientifique, Perelman n’est pas du tout un reclus. « Allons, Perelman est tout sauf solitaire ! C’est un individu individualiste, mais il ne vit pas en vase clos. Perelman est un scientifique qui perçoit exclusivement bien les idées et l’influence de différentes personnes », explique Mikhaïl Gromov, l’un des plus grands mathématiciens russes. « Grigori est une sorte de sphère fermée. Nous ne pouvons pas y jeter un œil, déclare de son côté Viktor Boukhchtaber. Il a fait ses preuves, il est entré dans l’histoire de la science. Mais à l’avenir, nous devrions le laisser vivre sa vie ».

