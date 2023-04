Les camps de pionniers soviétiques résumés en dix photos

Russia Beyond

Cravate rouge, calot bleu et devise « Sois toujours prêt » – pratiquement toute personne ayant grandi en URSS fut un jour membre de l’organisation des pionniers (https://fr.rbth.com/histoire/81489-urss-pionniers-quiz) (version soviétique des scouts). Et nombreux sont ceux qui se souviennent avec affection des camps, où les pionniers se rendaient en été. L’on s’y liait d’amitié à vie, tombait pour la première fois amoureux et, le soir, se recueillait autour d’un feu pour chanter.