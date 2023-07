Iakov Zeldovitch, ce scientifique qui voulait faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

E. Kassine/Sputnik E. Kassine/Sputnik

Autodidacte, il a soutenu à l’âge de 22 ans sa thèse sans diplôme d’enseignement supérieur. À 25 ans, il est devenu docteur ès sciences et à 29 a reçu son premier prix Staline pour ses découvertes dans le domaine des explosions et de la combustion, sa grande passion. Il en obtiendra quatre au total.

Conjointement avec le physicien Iouli Khariton, il a en fait imaginé la bombe nucléaire dès les années 1930, alors qu’elle n’intéressait encore personne. Dans les années 1950 il est devenu co-inventeur de la bombe à hydrogène transportable RDS-6s, 20 fois plus puissante que la bombe atomique.

Mais son projet le plus ambitieux remonte sans doute à 1958. En septembre 1959, l’URSS a lancé Luna-2, devenu le tout premier engin à atterrir sur la surface du satellite naturel de la Terre. Or, un an avant cette mission, Zeldovitch a proposé de doter la sonde d’une charge nucléaire et de provoquer une explosion sur la Lune. Dans quel but ? Pour manifester la supériorité de l’URSS dans les domaines spatial et militaire.

Une idée certes folle, mais qui à l’époque a obtenu beaucoup de partisans. Heureusement, elle n’a jamais été mise en œuvre : il existait un risque que l’ogive explose sur la Terre en cas d’échec du lancement.

