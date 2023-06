Pourquoi les Russes inondent-ils Vin Diesel de commentaires bizarres sur les réseaux sociaux?

Russia Beyond

Russia Beyond (Legion Media; Getty Images)

Après avoir enseveli le compte Instagram* de Jason Statham de citations qu’il n’a jamais dites, des milliers d’internautes russes se sont maintenant tournés vers un autre acteur hollywoodien populaire, commentant ses dernières publications avec des phrases humoristiques en russe. Attendez, nous vous aidons à y voir plus clair!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Si vous visitez l’Instagram* de Jason Statham, vous trouverez une abondance de citations en russe – qui lui sont faussement attribuées – sous chacune de ses photos. Nous avons déjà expliqué, dans cet autre article, pourquoi les Russes sont fascinés par cet acteur. Désormais, les utilisateurs russes ont jeté leur dévolu sur une autre figure d’Hollywood, Vin Diesel, et publient des fausses citations similaires sur son compte Instagram.

En provenance du compte de Statham

« Maintenant, nous écrivons ici », © Statham. C’est ce qu’ont déclaré les utilisateurs russes, ajoutant que la « célébrité que les Russes ne sont pas allés commenter n’est pas encore née ».

En substance, dès que le premier Russe a posté sur le compte de Diesel, d’autres ont rapidement suivi.

« Je t’ai trouvé mec, je viens de Statham. Appelle les autres. »

« Qui vient de la page de Statham ? »

« Qu’est-ce que tu as fait, Jason ? » © Vin Diesel.

« C’est moi ou Vin Diesel a commencé à poster plus souvent pour que plus de Russes commentent ? », demandent les utilisateurs russes.

« Vous connaissez les citations de Statham ? C’est moi qui les ai écrites, © Vin Diesel ».

La plupart des citations laissées par les Russes ne sont pas directement traduisibles en anglais, en raison des jeux de mots. Par exemple : « Nous devons rester nous et ils doivent rester eux », qui en russe, en raison d’une déclinaison grammaticale volontairement erronée, a une teinte humoristique. Néanmoins, nous avons trouvé des citations amusantes qui ne se perdront pas dans la traduction !

« Je ne suis pas Jason », © Vin Diesel

Russia Beyond (Legion Media; Getty Images) Russia Beyond (Legion Media; Getty Images)

Le rôle le plus célèbre de Diesel est celui de Dominic Toretto dans la saga Fast and Furious. Ses citations sur les valeurs familiales sont devenues des mèmes dans le monde entier et les Russes ont également inventé les leurs, bien sûr, en les attribuant au personnage de l’acteur, tout comme dans le cas de Statham.

« Aimez votre famille autant que vous aimez écrire des commentaires sous les publications de @jasonstatham. »

« Tout le monde dit que l’alcool détruit les familles, mais personne ne parle du nombre de familles qu’il a créées. »

« Le bonheur, c’est d’avoir une famille nombreuse, aimante, attentionnée et amicale dans une autre ville. »

« Pour que les choses se passent de manière lisse dans une famille, il faut être soyeux. »

« Vous me demandez ce qui est le plus important : les affaires ou la famille. Je dirai la famille. Et vous partirez sans jamais savoir que j’ai une entreprise familiale. »

D’ailleurs, lorsque l’un des abonnés anglophones de l’acteur a demandé pourquoi il y avait autant de Russes dans les commentaires, un autre a répondu : « Parce que Statham est la plus grande star russe. Ses sages citations seront transmises de génération en génération. Vin semble déterminé à reproduire ce succès ».

Des citations bizarres

Les internautes ordinaires, mais aussi les médias de divertissement et les chaînes de télévision russes ont inondé son compte. Chacun y va de sa propre blague. En outre, certains utilisateurs laissent des commentaires complètement bizarres.

« Je ne fais pas la promotion du diesel, © Vin Diesel. »

« J’échange une villa à Dubaï contre un appartement de trois pièces à Sotchi. »

« Je loue une chambre à cinq minutes à pied de la station de métro Kourskaïa [à Moscou]. C’est 26 000 (roubles) par mois [284 euros], plus l’eau et l’électricité au compteur. »

« Garage à vendre. »

L’on trouve aussi des « citations » plutôt solides.

« Les batteries ont un moins et un plus. »

« À la fin de chaque dernière course, une nouvelle course naît. »

« Apprends le russe, ça te sera utile, mon frère » © Jason Statham.

À votre avis, quelles stars d’Hollywood seront les prochaines cibles des internautes russes ?

*propriété de Meta, une société classée comme organisation extrémiste en Russie.

Dans cet autre article, nous vous présentions toutes les références à la Russie dans Les Simpson.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.