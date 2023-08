Cinq présentateurs télé soviétiques de légende

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Anna Chatilova (née en 1938)

Igor Mikhalev/Sputnik Igor Mikhalev/Sputnik

Étudiante à la faculté de physique et de sciences mathématiques, Anna Chatilova a été sélectionnée pour passer à la plus grande radio de l’URSS. Des 500 candidats, seule elle et quatre autres ont été retenus. La sélection était réalisée par le célèbre présentateur soviétique Iouri Levitan et sa collègue Olga Vyssotskaïa. Plus tard, ces légendes de la radio soviétique deviendront ses mentors.

En 1962, elle rejoint la télévision centrale soviétique. Elle a travaillé à l’antenne jusqu’en 1995. En plus de trente ans, elle est devenue l’une des principales présentatrices du pays.

Chatilova est la première présentatrice du plus important journal du pays – Vremia (Le Temps). Elle a présenté Golouboï Ogoniok – l’émission phare du Nouvel An en URSS, a accompagné les diffusions de la parade de la Victoire du 9 mai sur la place Rouge et des défilés, ainsi que d’autres événements importants. En 1973, elle a présenté des cours de langue russe à la télévision japonaise.

Igor Kirillov (1932-2021)

Vitali Aroutiounov/Sputnik Vitali Aroutiounov/Sputnik

Autre symbole de l’époque soviétique, il a présenté le journal Vremia à la télévision centrale pendant plus de 20 ans et a su convaincre le public par son baryton « argenté » si propre à sa personne. C’est Kirillov qui, le 4 octobre 1957, a annoncé le lancement du premier satellite terrestre artificiel, et le 12 avril 1961 – le vol de Iouri Gagarine dans l’espace. De plus, c’est lui qui, chaque année, lisait le message de la direction de l’URSS pour le Nouvel An.

C’était aussi un collègue de longue-date d’Anna Chatilova : ils couvraient les défilés sur la place Rouge ensemble. Ce télé-duo a pendant longtemps été une partie à part entière de la cérémonie du 9 mai.

Kirillov était souvent invité dans des documentaires, des films, pour ses caméos ou du doublage. Il animait des émissions radio, apparaissait dans la publicité. Les enregistrements de la voix d’Igor Kirillov sont présents dans les chansons Russians de Sting, I Want You Now et To Have and To Hold du groupe Depeche Mode.

Valentina Leontieva (1923-2007)

Valeri Choustov/Sputnik Valeri Choustov/Sputnik

Actrice de formation, Valentina Leontieva a commencé sa carrière à la télévision par du doublage.

Elle a travaillé pour le plus large public : elle présentait les démonstrations, les Golouboï Ogoniok, et des programmes pour enfants – Bonne nuit, les petits ! et Chez le conte, qui faisait découvrir aux enfants des films-contes soviétiques et étrangers. Les jeunes spectateurs aimaient particulièrement l’émission pour la possibilité d’envoyer des lettres à « tata Valia » : elle en lisait certaines à l’antenne.

Le projet le plus marquant de la présentatrice est l’émission Ot vseï douchi (De toute l’âme), devenue la plus chaleureuse à la télé. Leontieva parcourait le pays, organisait des rencontres avec les employés d’usines, de fabriques, et d’établissements, rassemblant au passage des salles des fêtes locales complètes. Les héros des épisodes étaient de simples travailleurs, des vétérans de la guerre et du travail. De célèbres artistes et des chanteurs populaires participaient à ces rencontres-émissions. Le projet a été diffusé de 1972 à 1987 et a reçu un prix gouvernemental important.

En 2013, le Festival de cinéma international Ot vseï douchi portant le nom de Valentina Leontieva a été créé à Oulianovsk (Volga).

Anguelina Vovk (née en 1942)

Nikolaï Malychev/TASS Nikolaï Malychev/TASS

Elle a également commencé sa carrière en présentant le journal, puis a révélé son talent d’animatrice d’émissions pour enfants. Pendant 20 ans, « tata Lina » a présenté l’émission pour enfants la plus importante de l’URSS, Bonne nuit, les petits !.

Vovk est aussi connue sous la casquette d’animatrice de concerts et de programmes musicaux. En 1993, le légendaire festival de musique Chanson de l’année a été relancé avec sa participation. Il avait auparavant été diffusé pendant 30 ans d’affilée, de 1971 à 1991. Elle l’a présenté à 17 reprises, un record absolu pour les animatrices y ayant été engagées.

En 2013, Anguelina Vovk a créé le télé-festival et concours Chansonnette de l’année pour les enfants. Il se conduit chaque année au centre des enfants russes Orlionok au bord de la mer Noire.

Iouri Senkevitch (1937-2003)

TASS TASS

Le plus grand aventurier du pays : il a présenté pendant 30 ans l’une des plus anciennes émissions de la TV soviétique – Le club des aventuriers (diffusée pour la première fois en 1960 sous le nom de Club des aventures du cinéma. C’est avec lui que l’émission a connu son plus grand succès, et elle a été fermée après le décès de son présentateur en 2003.

Iouri Senkevitch était médecin de guerre de profession. Il travaillait à l’Institut de la médecine de l’aviation et de l’espace du ministère soviétique de la Défense. C’est là, qu’entre autres, il a préparé les chiens Ougoliok et Veterok pour leur vol spatial en 1966. Il a aussi passé l’entretien pour le vol, mais a été envoyé en Antarctique à la place – pour conduire des études sur les possibilités du corps humain.

Senkevitch a participé en tant que médecin aux expéditions de l’aventurier norvégien Thor Heyerdahl en 1969, 1970 et 1977. En 1982, il a accompagné les premiers alpinistes soviétiques à gravir l’Everest. C’était le premier tournage propreauClubdesaventuriers.

