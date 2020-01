TED: les meilleures présentations d’intervenants russophones

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Mikhaïl Zygar – voici à quoi aurait ressemblé la Révolution russe de 1917 sur les réseaux sociaux

L'écrivain et journaliste russe Mikhaïl Zygar s'est demandé ce qui se serait passé si Internet avait existé il y a 100 ans. Pour comprendre cela, il a fondé un « réseau social pour ceux qui ne sont plus en vie », l'appelant Project1917com. Le réseau social contient des extraits de journaux intimes et de lettres de plus de 3 000 personnes qui ont vécu la Révolution de 1917 en Russie. À travers le projet, Zygar montre comment un nouveau regard sur l'histoire peut aider à construire un avenir meilleur, et pourquoi l'histoire n'est « qu'une répétition de ce qui se passe en ce moment même ».

2. Elena Serova – en direct depuis l'ISS

La cosmonaute Elena Serova est devenue la quatrième femme astronaute de l'histoire de l'URSS et de la Russie. En 2014, elle s'est rendue sur l'ISS, où elle a passé 167 jours. Depuis la station spatiale, Serova a expliqué ce que chaque personne devrait faire la veille d’un vol spatial, comment les astronautes passent leurs jours de congé et ce qu’on ressent en regardant le coucher et le lever du soleil depuis l'ISS plusieurs fois par jour.

3. Youldous Bakhtiozina - des photos qui bouleversent les stéréotypes

Youldous Bakhtiozina, une artiste photo de Saint-Pétersbourg, a commencé sa carrière en 2008 avec une série d'autoportraits sarcastiques qui ridiculisaient les stéréotypes populaires sur sa patrie – du type « chaque Russe aime la vodka » ou « tout le monde vend des armes et rêve de fuir de Russie ». À TED, Bakhtiozina présente son projet « Romantiques désespérés », qui dépeint les vrais problèmes des Russes ordinaires et montre comment l'ironie peut détruire les stéréotypes et aider à lutter pour son rêve.

4. Sergueï Loupachine – drones tenus en laisse

Aujourd'hui, les drones ont piètre réputation, estime le chercheur en robotique aérienne Sergueï Loupachine - ils peuvent soudainement devenir incontrôlables et tomber sur la tête d'un passant innocent, le propriétaire d'un drone peut être pris pour un espion, et les lois interdisent de décoller où et quand bon vous semble.

Pour résoudre ces problèmes, Loupachine propose de mettre les drones en laisse. Dans sa présentation, il montre à quoi cela ressemble et où cela peut être particulièrement utile.

5. Garry Kasparov - pas besoin d'avoir peur de l'intelligence artificielle, coopérez avec elle !

L'un des plus grands joueurs d'échecs de l'histoire, Garry Kasparov, se souvient de ce qu'il a ressenti en 1997 lors de son match d'échecs perdu face au supercalculateur IBM Deep Blue. Kasparov partage également sa vision de l'avenir, dans laquelle tout le monde devra tôt ou tard perdre face à l'ordinateur, puis apprendre à définir des tâches encore plus complexes pour les machines.

« Les rêves sont la seule chose qui nous distingue des ordinateurs. Alors rêvons à quelque chose de plus grand », explique Kasparov.

