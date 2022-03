«Palais sur rails»: à la découverte du luxueux train de l’empereur Nicolas II

Russia Beyond

Le dernier empereur russe a profité de tous les progrès techniques de son époque et l’un des plus grands privilèges dont il a bénéficiés était le fait de voyager dans son propre train.

C’est sous Nicolas Ier que le tout premier chemin de fer de Russie a vu le jour. Inauguré en 1837, il reliait la capitale (alors Saint-Pétersbourg) à la résidence impériale de Tsarskoïé Selo. D’une durée de 35 minutes, le tout premier voyage a eu lieu le 30 octobre 1837 et, bien évidemment, le souverain comptait parmi les passagers, tout comme d’autres invités d’honneur. Dès lors, les membres de la famille impériale ont régulièrement effectué des voyages en train, et ce, dans un wagon (parfois plusieurs) leur étant réservé.

Si, au début, les Romanov empruntaient le train pour se rendre à Moscou ou à l’étranger, déjà au cours des années 1880, le réseau ferroviaire de Russie s’est étendu vers différents coins de l’Empire.

En 1888, le train transportant l’empereur Alexandre III et sa famille a connu un terrible accident. Et si les têtes couronnées s’en sont sorties indemnes, c’est car le souverain, connu pour sa force, a tenu, tel Atlas, le plafond de la voiture sur ses épaules jusqu’à ce que son épouse et ses enfants quittent le train endommagé.

À la fin des années 1890, un tout nouveau train a été conçu pour la famille impériale. Ses dix voitures accueillaient une chambre réservée à l'empereur et l'impératrice, une salle de réception, un bureau, une cuisine, une salle à manger, la chambre des enfants, des chambres pour les membres de la famille, mais aussi pour les domestiques, les cheminots, une bagagerie et une salle de prière.

Nicolas II a été le premier et le dernier empereur à se servir de ce train luxueux. Or, plusieurs photos de ce « palais » sur roues sont arrivées jusqu'à nos jours.

Vue extérieure Domaine public Domaine public

Liaison entre les voitures Domaine public Domaine public

Une dynamo pour assurer l'éclairage électrique du train Domaine public Domaine public

La grande-duchesse Anastasia Domaine public Domaine public

Les salles de séjour ont été décorées selon la dernière mode, avec du bois rouge ciré, de l'argent, du cuir et les meilleurs matériaux français. Domaine public Domaine public

À l’intérieur d’un wagon Domaine public Domaine public

Le couloir du wagon accueillant les chambres des domestiques Domaine public Domaine public

Les murs et les meubles étaient tapissés avec des ornements floraux. Domaine public Domaine public

Le bureau et la chambre de l’inspecteur du train Domaine public Domaine public

Wagon de service Domaine public Domaine public

Chambres pour les membres féminins (à gauche) et masculins de l’entourage de l’empereur. Domaine public Domaine public

Fenêtre du bureau de l’empereur (à gauche) et les portes des bureaux de l'empereur et de l'impératrice Domaine public Domaine public

Le bureau de sa Majesté Domaine public Domaine public

La chambre de la grande-duchesse Olga Domaine public Domaine public

Le bureau de sa Majesté Domaine public Domaine public

Salle de réception Domaine public Domaine public

Une chambre réservée aux dames Domaine public Domaine public

Une chambre réservée aux grands-ducs Domaine public Domaine public

Encore une chambre pour les grands-ducs Domaine public Domaine public

Et la troisième Domaine public Domaine public

La cuisine Domaine public Domaine public

La salle à manger Domaine public Domaine public

Le tsar dînant en compagnie de généraux Domaine public Domaine public

Fragment de la salle à manger Domaine public Domaine public

Salle de bain Domaine public Domaine public

Toilettes Domaine public Domaine public

Des serviteurs travaillant dans le train impérial Domaine public Domaine public

Meubles pour le «palais sur roues» Domaine public Domaine public

Fragment de la salle de réception Domaine public Domaine public

L’empereur Nicolas II avec son épouse et leur fils, Alexis Domaine public Domaine public

Nicolas II en route pour le front de la Grande Guerre Domaine public Domaine public

La chambre de la grande-duchesse Olga Domaine public Domaine public

Dans cet autre article, nous nous penchions sur la passion de Nicolas II pour le tennis.

