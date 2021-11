Le Moscou des années 1950-1970 à travers les yeux d'un photographe soviétique

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le photographe soviétique Boris Kossarev (1911-1989) est surtout connu comme l'auteur des photographies emblématiques de la Conférence de Yalta de 1945 consacrée à l'instauration de l'ordre mondial d'après-guerre. Sur ces clichés vous pouvez voir les « Trois Grands », les principaux dirigeants des Alliés de la Seconde Guerre mondiale : Winston Churchill, Franklin Roosevelt et Joseph Staline.

Kossarev a photographié cette rencontre non pas uniquement sous un angle officiel. Regardez avec quelle maîtrise il a capturé ce regard de Churchill !

Cependant, Kossarev a consacré la plupart de ses photographies non pas à des personnalités politiques, mais à Moscou. Sur les instructions de l'agence de presse TASS et de son plein gré, année après année, il a créé une véritable chronique de la vie urbaine de la capitale soviétique. Aujourd'hui, plus de 600 images de ce photographe sensible à son époque sont disponibles pour le grand public. Voici quelques-unes d'entre elles.

Matin d'hiver. La place Rouge, années 1950 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Place du Manège après la pluie, 1956 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Après la pluie. Rue Malaïa Loubianka, 1950 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Des pionniers (scouts soviétiques), 1950 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Un mur du Kremlin, 1957 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Après un match de football. Stade Dynamo, années 1960 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Quai Sainte-Sophie, années 1960 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Deux copines. Jardin Neskoutchny, 1960 Service de presse Service de presse

« Avec double sirop ! » Promenade dans les monts Lénine (aujourd'hui Colline des Moineaux), années 1960 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Monument au poète ukrainien Taras Chevtchenko sur l'avenue Koutouzov, 1960 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Journée glaciale, 1960 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Conversation téléphonique, années 1960 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Moscou en construction. Années 1960 Service de presse Service de presse

Moscou. Au volant le long de la Ceinture des Jardins, années 1970 Service de presse Service de presse

Un correspondant étranger. Moscou, années 1970 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

Un verre d'eau, 1970 Boris Kossarev/Archives familiales de Maria Kossareva

L'aéroport de Cheremetievo. Terminal B (« Verre »), années 1970 Service de presse Service de presse

L'exposition « Collection moscovite de Boris Kossarev. Portrait sur fond de ville » se tiendra au Centre Guiliarovski, à Moscou, jusqu'au 21 novembre 2021.

Dans cet autre article, admirez l’évolution de Saint-Pétersbourg entre le siècle dernier et aujourd’hui.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.