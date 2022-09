Moscou dévoile le design des pontons d’embarquement de ses futurs «tramways fluviaux» électriques

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alors que le transport fluvial connaît un véritable essor dans la capitale russe, a récemment été révélée l’allure des futurs pontons d’embarquement destinés à permettre aux usagers de monter à bord des navettes électriques devant prochainement apparaître sur les eaux de la ville, relaie l’agence d’information Moskva.

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Ronds et disponibles en deux modèles, d’un diamètre de 10 et 16 mètres et d’une capacité d’accueil respective de 50 et 80 personnes, ces débarcadères abriteront une zone de repos avec prises USB ainsi qu’un café, le tout, entouré de baies vitrées panoramiques pour assurer une vue imprenable sur les alentours.

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Pourront s’y amarrer simultanément plusieurs « tramways fluviaux », dont le rechargement électrique s’effectuera durant les arrêts, nécessitant seulement 12-17 minutes pour être complété.

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

À noter que le développement de ces lignes de transport d’un nouveau genre s’étalera sur plusieurs étapes afin de s’assurer de leur conformité et de leur sécurité. Le lancement final devrait se faire courant 2023.

Dans cet autre article, nous vous faisions justement récemment rapport du développement des trajets fluviaux à Moscou.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.