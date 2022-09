Une première compagnie aérienne russe autorise son personnel à arborer tatouages et colorations

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La compagnie aérienne russe S7 Airlines a récemment modifié les règles du code vestimentaire de son personnel, lui permettant d’arborer divers signes distinctifs, à l’instar de tatouages ou de colorations de cheveux sortant de l’ordinaire. Cette annonce, sans précédent dans le pays, a été faite sur le site de l’entreprise.

« Nous soutenons la liberté d'expression personnelle des collègues et pensons que les qualités professionnelles des employés ne dépendent pas de leurs tatouages ou de leur couleur de cheveux. Si le style individuel n'empêche pas une personne d’accomplir son travail à 100% et d'assurer la sécurité à bord, nous ne voyons aucune raison de chérir des traditions obsolètes », souligne dans son communiqué le transporteur.

Ses employés, qu’il s’agisse du personnel de cabine, des pilotes, ou des salariés évoluant au sein de l’aéroport, pourront ainsi désormais posséder des tatouages sur des parties visibles de leur corps, à condition que les motifs ne portent pas de caractère offensant, et teindre leurs cheveux de n’importe quelle couleur. De plus, les femmes ont été autorisées à abandonner leurs talons et à opter pour des chaussures à semelles plates, jugées plus confortables, tandis que les stewards jouissent à présent de la liberté de se laisser pousser la barbe (auparavant, seuls les pilotes et le personnel aéroportuaire en avaient le droit).

À noter toutefois que certaines restrictions demeurent en vigueur, pour des raisons de sécurité. Par exemple, les longs ongles et les piercings découverts restent déconseillés afin d’éviter tout risque de blessure.

Pour information, S7 Airlines est apparue en 2021 comme la deuxième compagnie aérienne de Russie pour le nombre de passagers, avec 17,83 millions d’usagers sur l’année, contre 21,42 millions pour Aeroflot et 14,43 millions pour la société lowcost Pobeda, arrivée sur la dernière marche du podium.

Dans cet autre article, nous vous présentions en photographies les uniformes du personnel des principales compagnies aériennes russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.