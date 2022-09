Quand le métro de Moscou fait voyager ses usagers au gré des merveilles naturelles de Russie

Découvrir l'Altaï ou le Baïkal sans quitter la capitale russe est désormais on ne peut plus simple!

En ce mardi 6 septembre, a rejoint les rails du métro moscovite une rame unique, consacrée aux trésors naturels de la Russie et imaginée conjointement par la Société russe de géographie et le gestionnaire du réseau de transport souterrain, apprend-on sur le site de la mairie.

Composée de huit wagons thématiques, elle circulera sur la ligne Serpoukhovsko-Timiriazevskaïa (ligne grise) au cours des six prochains mois, avant d’en être retirée.

Sa conception est l’un des aboutissements du concours photographique annuel « Le plus beau pays », dont les résultats ont été récemment dévoilés et dont certaines œuvres candidates ornent ce train ainsi baptisé « La Russie dans l’objectif ».

« Les surfaces intérieures du wagon donneront une impression d'immersion totale, et les passagers pourront littéralement visiter huit lieux uniques en Russie. En chemin, le train offre un aperçu des beautés naturelles de notre pays, de l'Elbrouz au Kamtchatka. Chaque wagon correspond à un lieu distinct : l'Elbrouz, le lac Kezenoïam, l'île Wrangel, l'Altaï, le plateau de Poutorana, le lac Baïkal, les Colonnes de la Léna et le Kamtchatka », décrit le communiqué, indiquant par ailleurs que des codes QR seront à la disposition des passagers, leur permettant de planifier un voyage vers ces lieux enchanteurs.

Outre son aspect visuel, cette rame possède par ailleurs une vocation éducative, puisque les usagers du métro pourront lire sur ses parois divers faits intéressants et apprendre, par exemple, la profondeur du lac Baïkal, détenteur du record mondial, l’emplacement du plus haut volcan d’Asie (situé au Kamtchatka), ou encore le nom de la plus profonde grotte de Sibérie.

Pour rappel, le concours photographique « Le plus beau pays » rassemble depuis 2015 professionnels et amateurs de tous âges et origines et met en lumière les merveilles du territoire russe. Depuis sa création, les organisateurs ont recueilli plus de 500 000 clichés.

Dans cet autre article, nous vous dévoilions justement les vainqueurs 2020 de la compétition.

