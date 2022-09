À Moscou, les transports fluviaux ont le vent en poupe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Comme l’a constaté le maire de la capitale, Sergueï Sobianine, à Moscou, les transports fluviaux gagnent en popularité auprès des citadins qui sont, précise-t-il, de plus en plus nombreux à voir dans les bateaux-mouches une alternative aux automobiles et transports en commun.

« Les transports fluviaux jouissent d’une popularité croissante non seulement auprès des touristes, mais aussi des Moscovites, qui y ont recours lors de leurs trajets quotidiens en ville », indique le maire sur son compte Telegram.

Il a rappelé que la Gare fluviale du Nord, qui a rouvert ses portes en 2020 après avoir fait peau neuve, est devenue le principal port de la ville et relie la capitale à 41 villes du pays, notamment à Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, Tver ou encore Kostroma.

« Depuis le début de l’été, plus de 170 000 passagers ont profité de cette opportunité », a-t-il précisé.

La Gare fluviale du Nord

Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

Surnommée « portes fluviales de Moscou », la Gare fluviale du Nord souffle en effet ses 85 bougies. Comme le souligne le maire, les meilleurs architectes et artistes de l’époque ont travaillé sur le bâtiment et ses intérieurs. Outre les guichets, on y trouvait un bureau de poste, un salon de coiffure et un restaurant. Sans oublier de mentionner le parc qui l’entoure et où tout voyageur pouvait se détendre.

Or, après la chute de l’URSS, ces lieux ont été laissés à l’abandon et il faudra attendre 2018 pour que les autorités de la ville décident de les rénover. La restauration a pris deux ans.

Pour découvrir ses résultats, suivez le lien vers notre autre article.

