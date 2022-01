En images: de la neige lumineuse découverte dans l'Arctique russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Par une nuit de décembre, la biologiste russe Vera Emelianenko s’est accordé une promenade sur le littoral de la mer Blanche avec Mikhaïl Neretine, fils d’un biologiste moléculaire de la station scientifique locale, et deux chiens.

Or, dans l'une des congères, Neretine a remarqué une lueur bleue semblable à des illuminations de Noël. Emelianenko a alors pris une poignée de neige et a noté que lorsqu'on la serrait, cette matière brillait encore plus. Les chiens, qui couraient dans la neige, laissaient quant à eux une trace lumineuse derrière eux. À la station biologique de la mer Blanche de l'Université d'État de Moscou, dans l'Arctique, où travaillent Emelianenko et Neretine, personne n'avait rien vu de tel au cours des 80 ans d'existence de la structure.

Neretine a donc invité le photographe de la station, Alexandre Semionov, à immortaliser ce phénomène.

« Nous avons piétiné le sol ensemble pendant environ deux heures pour que les taches soient plus brillantes », explique-t-il.

La microbiologiste a ensuite décidé de collecter de la neige pour l'examiner et y a découvert plusieurs minuscules crustacés bioluminescents de quelques millimètres de long, appelés copépodes. Il s'agit d'une espèce particulière, nommée Metridia longa, que l'on trouve habituellement dans l'Arctique et les eaux environnantes, ainsi que dans les océans Atlantique Nord et Pacifique. On les rencontre généralement plus loin dans l'océan, vivant entre 80 et 300 pieds (entre 24 et 90 mètres) de profondeur pendant la journée et remontant à quelques pieds de la surface la nuit.

Les copépodes brillent grâce à une substance appelée luciférine, qui s'oxyde, se colore et commence à briller lorsqu'elle interagit avec l'oxygène. Ces animaux utilisent cette lueur pour se protéger, étant ainsi en mesure d’effrayer les prédateurs.

Selon Ksenia Kossobokova, experte en zooplancton marin arctique de l'Académie russe des sciences à Moscou, ces crustacés ont probablement été pris dans un puissant courant, qui passe chaque année près de la mer Blanche à partir de début décembre. Ils n’auraient alors pu résister à la force marine et auraient été projetés sur le rivage.

Dans la neige, ils étaient déjà légèrement décolorés mais vivants, avance Kossobokova, mais d'autres scientifiques pensent que les copépodes peuvent émettre une lueur même après leur mort, même en étant écrasés.

