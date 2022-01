«Navires volants»: l'évolution des hydravions soviétiques et russes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

M-1 Archives Archives

L'Empire russe a utilisé des hydravions étrangers jusqu'en 1913. Cette année-là, le capitaine Daniil Alexandrov a eu un accident à bord de son hydravion français Donnet-Lévêque et a demandé à un constructeur d'avions nommé Dmitri Grigorovitch de le réparer. Le constructeur a étudié la technologie et a ensuite construit le premier hydravion russe, appelé M-1. Il était en bois et les ailes étaient recouvertes de lin. L'hydravion avait une envergure de 14 mètres et faisait environ huit mètres de long. Il pouvait atteindre une vitesse maximale de 90 km/h et accueillir deux personnes. Cependant, le M-1 n'a été construit qu'en un seul exemplaire.

M-5 Archives Archives

Au cours des deux années suivantes, Grigorovitch a conçu trois autres modèles d'hydravions et, en 1915, a utilisé cette expérience pour concevoir l'hydravion M-5. Son cadre en bois de frêne était recouvert de contreplaqué. La machine volante semblait fragile, mais elle pouvait atterrir et décoller de l'eau malgré des vagues d'un demi-mètre de haut. L'avion atteignait des vitesses allant jusqu'à 105 km/h, pouvait accueillir deux personnes et avait à peu près les mêmes dimensions que le M-1. Le M-5 a été l’appareil produit en plus grand nombre parmi les premiers modèles d'hydravions : il a été construit jusqu'en 1923, avec un total de 300 machines assemblées.

M-11 Archives Archives

Le premier avion de chasse amphibie, appelé M-11, a été créé en 1916. Il semblait plus lourd que les modèles précédents, car il était recouvert de tôles de fer de 4 à 6 millimètres d'épaisseur. Le pilote et une mitrailleuse étaient placés dans le nez de l’appareil. Cet hydravion mesurait environ huit mètres de long et avait des ailes étroites, son envergure étant inférieure à neuf mètres. Il pouvait atteindre une vitesse maximale de 130 km/h. Malgré les faiblesses de son moteur, l’appareil a tout de même été fabriqué en série : au total, 61 avions M-11 ont vu le jour.

MBR-2 Archives Archives

L'hydravion MBR-2 a été le premier projet du constructeur Gueorgui Beriev, qui l'a créé en 1932. Au début, Beriev voulait le fabriquer en aluminium, mais des constructeurs expérimentés lui ont dit qu'il y avait une pénurie de ce matériau dans le pays, et il s’est donc rabattu sur le bois pour la version finale. Il mesurait 13,5 mètres de long, avait une envergure de 19 mètres et atteignait des vitesses de 215-235 km/h. Lors du premier vol expérimental, le pilote d'essai a beaucoup apprécié l’appareil. En 1933, l'avion a été accepté dans les Forces aériennes soviétiques. Environ 1 300 avions MBR-2, y compris certaines modifications civiles, ont vu le jour.

La création du premier hydravion à réaction soviétique était une idée du bureau Beriev soutenue par le haut commandant militaire du pays. Le développement a pris quatre ans aux constructeurs jusqu'à ce qu’en 1951, le premier avion expérimental appelé R-1 voie le jour. Toutefois, il restait encore des choses à corriger.

Lire aussi : La Russie va créer le plus gros avion amphibie au monde

C'était un avion entièrement métallique d'une envergure et d'une longueur de 20 mètres. Ses deux moteurs lui permettaient d'atteindre une vitesse de 800 km/h. Le R-1 était doté d’un canon, avait besoin d'un équipage de trois personnes et pouvait transporter des bombes. En raison de nombreux problèmes de construction, l'avion a été reconverti en laboratoire volant.

Be- 6 Mikhail Fetisov (CC BY 3.0) Mikhail Fetisov (CC BY 3.0)

Le Be-6 était un hydravion militaire polyvalent : il pouvait être utilisé pour la surveillance à longue distance et les bombardements, et était capable de transporter jusqu'à 40 soldats. Son premier vol eut lieu en 1948. Le Be-6 était également armé de canons. Cet hydravion mesurait 23 mètres de long et avait une envergure de 33 mètres. Il pouvait décoller et atterrir sur l'eau malgré des vagues de 1,5 mètre et développer une vitesse maximale de 416 km/h. Au total, 123 avions Be-6 ont été construits, certains ayant été en service dans l'Arctique.

Be-8 Sputnik Sputnik

Le Be-8, un hydravion construit en 1948, était différent de tous les autres « bateaux volants », car il avait des ailes (foils) au lieu des flotteurs habituels. Ces ailes permettaient un meilleur décollage. Le Be-8 a été conçu comme un avion de passagers et de liaison. Il avait une longueur de 13 mètres, une envergure de 19 mètres et pouvait accueillir six passagers. L'appareil ne pouvait atteindre qu'une vitesse maximale de 265 km/h, car il s’est avéré que les foils entravaient l'accélération - c'est pourquoi seuls deux avions Be-8 ont été construits.

Les problèmes du R-1 ont fourni au bureau de Beriev suffisamment d'expérience pour créer plus tard un appareil réussi en vue de la production à grande échelle. C'était un bombardier lance-torpilles appelé Be-10, qui a été lancé en 1955. Un groupe de concepteurs l'a élaboré dans le plus grand secret : même les autres employés du bureau n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. La version finale du Be-10 mesurait 31,5 mètres de long. Il avait une envergure de 27 mètres et portait une ancre. Il a été utilisé pour établir de nombreux records ; par exemple, il est devenu l’hydravion le plus rapide en atteignant une vitesse de 912 km/h.

Be-12 Dmitri Pichugin Dmitri Pichugin

Le Be-12, conçu comme un hydravion anti-sous-marin, a effectué son premier vol en 1960. Malheureusement, un an plus tard, l'un de ses vols d'essai s'est soldé par une tragédie en raison d'une erreur commise par l'un de ses membres d'équipage. Après le crash, le projet d'avion a connu plusieurs changements et a été surnommé Tchaïka (« Mouette »). Le Be-12 a une envergure et une longueur d'environ 30 mètres. Il peut atteindre une vitesse maximale de 540 km/h. L'hydravion a été utilisé pour établir 46 records d'aviation. Il a également donné naissance à un certain nombre de versions, y compris civiles, et certains de ces avions sont toujours en service.

A-40 Roman Denissov/Sputnik Roman Denissov/Sputnik

Le plus gros hydravion de tous les temps était l’A-40, également connu sous le nom d’Albatros. Il a effectué son vol inaugural en 1986. L'A-40 a été conçu à des fins diverses. Par exemple, il pouvait transporter jusqu'à 6,5 tonnes de mines et de missiles anti-sous-marins. L'A-40 était exploité par un équipage de huit personnes. L'avion avait une envergure de 42 mètres et faisait 44 mètres de long. Il pouvait atteindre une vitesse maximale de 800 km/h. La chute de l'URSS n'a pas permis aux constructeurs de terminer le projet et, de temps à autre, des ingénieurs affirment vouloir le ressusciter.

À la fin des années 1980, le Be-2500 a été conçu. Il était censé devenir l’avion amphibie le plus grand et le plus lourd de tous les temps. Il devait mesurer 115 mètres de long, 125 mètres d'envergure et avoir une masse au décollage de 2 500 tonnes. Malgré un tel poids, le Be-2500 a été conçu pour atteindre des vitesses allant jusqu'à 770 km/h. L'avion était censé transporter du fret et des soldats, réaliser l'exploration de sources de matières premières et même livrer des vaisseaux spatiaux dans la haute atmosphère. Malheureusement, le projet a été abandonné.

Be-200 Marina Lystseva/TASS Marina Lystseva/TASS

Le Be-200 est basé sur l'A-40, mais avec des améliorations significatives. Son premier vol a eu lieu en 1998. C'est un avion polyvalent civil : il peut transporter des marchandises et des passagers, réaliser des patrouilles et éteindre des incendies - par exemple, il est souvent utilisé pour lutter contre les feux de forêt en Iakoutie en été. L'hydravion mesure 32 mètres de long, a une envergure d'environ 33 mètres et peut atteindre une vitesse maximale de 600 km/h. De nouveaux hydravions Be-200 avec différentes modifications sont toujours en cours de production.

Dans cet autre article nous parlons du radar aérien géant abandonné près de Tchernobyl

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.