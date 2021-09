«Navires ailés»: les hydroptères soviétiques, de la déchéance à la renaissance

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Raketa - le tout premier modèle Nikolaï Sitnikov Nikolaï Sitnikov

Le Raketa (« Missile ») était le premier prototype d'hydroptère soviétique. Il a effectué son voyage inaugural le 25 août 1957, reliant Gorki (aujourd'hui Nijni Novgorod, à 400 kilomètres au nord-est de Moscou) à Kazan (720 kilomètres à l'est de Moscou) en descendant la Volga. Le Raketa a parcouru ces 420 kilomètres en sept heures, atteignant des vitesses allant jusqu'à 60 km/h, ce qui était très rapide pour un bateau fluvial. Les navires de ce type ont des ailes immergées, cette conception réduisant considérablement la résistance de l'eau. Cela fournit aux hydroptères leur principal avantage - une très grande vitesse. En outre, ce système réduit considérablement les secousses (oscillations) pour les passagers. Les ailes immergées, aussi appelées foils, peuvent être construites de différentes manières : par exemple, le Raketa avait des foils en forme de U peu profonds. Lors de son premier voyage, l'hydroptère de 27 mètres de long transportait 30 passagers, alors que sa capacité était de 64 personnes. Et le Raketa a été un succès : 300 navires ont été construits au total et il était si populaire que même les modèles d'hydroptères suivants étaient souvent surnommés Raketa.

Météore - le navire le plus produit V. Borodine/Sputnik V. Borodine/Sputnik

De nouveaux modèles d'hydroptères soviétiques sont apparus grâce à une équipe d'ingénieurs dirigée par le constructeur de navires et inventeur nommé Rostislav Alexeïev. Peu de temps après le triomphe du Raketa, lui et ses collègues ont conçu un hydroptère appelé Météore. Plus grand que le Raketa, il atteignait une vitesse maximale plus élevée, de 77 km/h, et pouvait transporter jusqu'à 123 personnes. Le Météore était l'hydroptère soviétique le plus répandu - 400 navires ont été produits au total. Ils ont été exportés vers l'Allemagne, l'Égypte, la Grèce et d'autres pays. Certains Météores sont encore utilisés en Sibérie, en Extrême-Orient et à Saint-Pétersbourg, où l’on s’en sert pour des croisières touristiques à Peterhof et Kronstadt.

Le Strela, un navire destiné à voguer en mer Musée central de la Marine de guerre Musée central de la Marine de guerre

Certains hydroptères soviétiques ont été conçus pour fonctionner dans les eaux marines. L'un d'eux était le Strela (« Flèche »). Deux navires de ce type sont apparus en 1961 et ont été utilisés en mer Noire. Le Strela avait deux foils semi-immergés en V - une construction spéciale pour la mer. Il a permis à ces navires de développer jusqu'à 70 km/h même par mer agitée (avec des vagues jusqu'à deux mètres de haut). Le Strela pouvait transporter jusqu'à 90 passagers à son bord.

Le petit navire Volga N. Afanassiev/TASS N. Afanassiev/TASS

Le petit navire de croisière de type hydroptère Volga était universel : il pouvait être utilisé aussi bien dans les eaux peu profondes que sur les rivières et les lacs. Le Volga a été créé au début des années 1960. Avec seulement 8,5 mètres de long, le bateau était vraiment petit et ne pouvait transporter que 6 personnes, y compris le capitaine. Il y avait aussi un auvent amovible en guise de toit. Le Volga avait des foils semi-immergés en T et développait une vitesse maximale de 60 km/h. Plus tard, il a été modifié avec des foils en forme de V qui permettaient de résister à des vagues plus fortes.

Le Bourevestnik équipé d’un moteur à turbine à gaz Vladimir Voïtenko/TASS Vladimir Voïtenko/TASS

Rostislav Alexeïev cherchait sans cesse à rendre ses navires plus rapides. Les moteurs diesel limitant la vitesse, il décida d'essayer d'équiper un hydroptère d'un moteur à turbine à gaz tiré d'un avion. Ce type de moteur est plus léger et développe plus de puissance qu'un diesel. L'un des résultats de cette expérience était le bateau fluvial Bourevestnik (« Oiseau-Tempête »). Il avait également deux jets d'eau au lieu d'une hélice. Ces modifications ont permis à l'hydroptère d'atteindre une vitesse de 95 km/h. Le Bourevestnik mesurait 43 mètres de long et pouvait transporter 150 passagers.

Taïfoun, version expérimentale de l’Ouragan Ivan Baranov/TASS Ivan Baranov/TASS

L'hydroptère Taïfoun (« Typhon ») n'était pas seulement un bateau de passagers habituel. Il a été créé à Saint-Pétersbourg dans le cadre d'un projet d'hydroptère militaire pour mener à bien des expériences. Le Taïfoun a été achevé en 1969 et a été utilisé à la fois dans les eaux fluviales et marines dans les années 1970. Il avait des foils entièrement immergés en T innovants avec des volets contrôlés par le pilote automatique. Le Taïfoun pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 83 km/h et résister à une mer agitée. Possédant une capacité maximale de 98 passagers, il mesurait 31 mètres de long. Il s'est avéré efficace, mais n'a jamais été produit en série, car ses concepteurs ne le considéraient pas comme un projet en soi : il avait été initialement créé pour des expériences de développement d'un hydroptère militaire appelé Ouragan.

Ouragan – un modèle porte-missiles réalisé en un seul exemplaire Museum of JSC SC ALMAZ Museum of JSC SC ALMAZ

Il y avait plusieurs types d'hydroptères militaires, comme les bateaux à moteur des garde-côtes et un navire porte-missiles sous le nom de code 1240 Ouragan. Le navire militaire a été construit entre 1972-1976 et était en service en Crimée entre 1979-1990. Il avait une longueur de 56,6 mètres et un poids standard de 342 tonnes (alors que le Météore ne pesait que 36,6 tonnes). Les foils de l'Ouragan étaient entièrement immergés et contrôlés par un pilote automatique. Il était possible de relever les ailes pour qu'elles ne touchent pas l'eau. Sous cette forme, l’Ouragan pouvait voyager en haute mer avec des vagues pouvant atteindre six mètres de haut. Par mer calme, l'hydroptère pouvait développer une vitesse maximale de 111 km/h. Il était exploité par un équipage de 34 personnes et armé de missiles de croisière antinavires et d'une installation de défense antimissile guidée. Malheureusement, un seul navire a été réalisé, car le projet s’est avéré très compliqué et coûteux.

Kometa 120М Bureau central de conception d'hydroptères Alekseïev Bureau central de conception d'hydroptères Alekseïev

Après la chute de l'URSS, la construction d'hydroptères a été interrompue, mais récemment, la conception de navires de ce type a refait surface. En 2013, la construction d'un hydroptère russe moderne appelé Kometa 120M (« Comète 120M ») a commencé à Rybinsk (260 kilomètres au nord-est de Moscou). Il a été terminé et soumis à des essais en Crimée en 2017. Le Kometa 120M est conçu pour les voyages en mer, où il peut développer des vitesses allant jusqu'à 65 km/h. L'hydroptère ressemble à un vaisseau spatial et dispose d'un système de gestion automatique de ses foils. Le nouveau navire mesure 35,2 mètres de long et a une capacité maximale de 120 passagers.

Valdaï 45R Bestalex/Wikimedia Commons Bestalex/Wikimedia Commons

Par la suite, une version appelée Valdaï 45R a été construite en 2017. Elle a été conçue pour les rivières à fort débit. Cela peut s’avérer très utile dans les régions du Nord en proie au manque de routes. Ce nouvel hydroptère n'est pas très grand : il ne mesure que 21,3 mètres de long, ne nécessite que deux membres d'équipage et a une capacité maximale de 45 personnes. Il peut voguer à des vitesses allant jusqu'à 65 km/h. Plusieurs navires Valdaï 45R sont déjà en service sur les fleuves Ob, Irtych et Volga.

Tsiklon 250М Bureau central de conception d'hydroptères Alekseïev Bureau central de conception d'hydroptères Alekseïev

Il existe aussi un énorme hydroptère de mer appelé Tsiklon 250M (« Cyclone 250M ») qui est encore au stade du projet. C'est un navire à deux niveaux équipé de sièges comme ceux d’un avion de ligne. Il est doté d'un moteur à turbine à gaz et d'un système inhabituel de petits foils. La conception permet au Tsiklon 250M d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 101 km/h. Le navire mesure 46 mètres de long et a une capacité maximale de 300 passagers - plus que tout autre hydroptère russe ou soviétique.

Pourquoi l'armée russe utilise toujours de vieux hydravions soviétiques ? Trouvez la réponse dans cette autre publication.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.