Un navire scientifique ne nécessitant pas d’équipage mis à l’eau à Saint-Pétersbourg

À Saint-Pétersbourg, sur le chantier naval Sredne‑Nevski, s’est tenue aujourd’hui la cérémonie de mise à l’eau d’un bâtiment inédit pour la Russie, un navire de recherche scientifique sans équipage, baptisé Pioner-M, fait part sur son site le ministère russe de l’Éducation et de la Science.

« Il s'agit d'un navire unique doté d'une technologie de navigation sans équipage. Sa conception a été élaborée par des étudiants de sept universités du pays – Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, Arkhangelsk, Nijni Novgorod, Kazan et Vladivostok. Soutenir les jeunes talents et les jeunes scientifiques est notre priorité. Le projet de navire lui-même est un bon exemple de coopération entre l'enseignement supérieur, la science et l'industrie. Pour le gouvernement russe, ce lien est d'une importance fondamentale », a en cette occasion déclaré Dmitri Tchernychenko, vice-président du gouvernement fédéral, ajoutant qu’il était là question d’un événement majeur de l’Année de la science et des technologies actuellement en cours.

Service de presse du ministère russe de l’Éducation et de la Science Service de presse du ministère russe de l’Éducation et de la Science

Le navire, long de 26 mètres, large de 9, et pouvant déployer une vitesse de 10 nœuds (18,50 km/h), s’avère en mesure de fonctionner en toute autonomie durant cinq jours sur une distance totale de 500 milles marins (926 kilomètres). Destiné à l’Université d’État de Sébastopol (Crimée), il remplira un large spectre de missions scientifiques.

« La possibilité de mener des études pratiques tout au long de l'année dans les eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov constituera la base de la formation d'un personnel scientifique hautement qualifié dans le sud de la Russie. En travaillant à bord du Pioner-M, les étudiants et les doctorants pourront acquérir des connaissances sur les changements de l'écosystème des zones côtières de Crimée, étudier l’influence du climat, la biodiversité des sols et des paysages, et l'hydrologie de la mer Noire et de la mer d'Azov », a ainsi souligné Valeri Falkov, ministre russe de l’Éducation et de la Science, précisant que les élèves avaient mis au point ce navire sous la direction de leurs professeurs et d’instructeurs issus de la Corporation unie de construction navale.

À noter que suite à sa mise à l’eau, les travaux de construction du Pioner-M se poursuivront, le bateau devant encore être équipé en systèmes et machines, tandis que des finitions intérieures et électriques restent à effectuer.

