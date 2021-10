La Poste de Russie entame ses livraisons de colis par robots autonomes (vidéo)

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Poste de Russie a lancé à Moscou son service de livraison de colis au moyen de robots autonomes, annonce-t-elle sur son site. Dans un premier temps, 36 livreurs mécaniques, conçus par Yandex, équivalent russe de Google, effectueront la navette depuis 27 bureaux postaux de la capitale.

Pour bénéficier de ce service, il suffit d’en faire la demande sur l’application Android de l’entreprise, par le biais de laquelle il est également possible de suivre en temps réel le statut de la procédure. À noter que le rayon de livraison ne doit excéder les 2 kilomètres et que le tarif ne s’élève, pour ce lancement, qu’à un rouble symbolique (1 centime d’euro).

Lors d’une utilisation, le personnel de l’agence place le colis à l’intérieur du robot, qui se dirige ensuite par lui-même jusqu’à l’adresse du destinataire. Celui-ci, une fois l’appareil à sa porte, reçoit une notification, ainsi qu’un code par SMS, qu’il devra saisir dans l’application. Une fois cela fait, le robot déverrouillera son couvercle afin de délivrer son contenu.

Soulignons que ces engins s'avèrent dotés d'une bonne capacité de franchissement des obstacles, grâce à leurs six roues motrices, et peuvent développer une vitesse allant jusqu'à 8 km/h. De plus, les caméras panoramiques dont ils sont équipés, transmettant une image continue de leur environnement, réduiront les risques d'actes malveillants à leur encontre.

« La croissance impétueuse et le développement du e-commerce transforment inévitablement les processus de livraison. La logistique est en train de devenir le secteur le plus robotisé, où la technologie modifie les processus à toutes les étapes : du premier au dernier kilomètre. La Poste de Russie est ouverte aux innovations qui rendent nos services plus pratiques pour les clients. Nous sommes heureux de tester l'une des options de livraison sans intervention humaine, de créer et d'étudier en détail le processus commercial », s’enthousiasme Stanislav Tchernine, directeur des innovations au sein de la firme.

Une avancée technologique qui ne manquera en outre pas de trouver son application en ces temps de pandémie, où une limitation des contacts humains s’avère nécessaire, notent les experts.

« L'introduction des robots Yandex dans le travail de la Poste de Russie est l'un des principaux exemples de continuité efficace des opérations, même en cas de restrictions épidémiologiques », a en effet souligné Kirill Kaïem, vice-président principal chargé de l'innovation à la fondation Skolkovo, partenaire du projet.

