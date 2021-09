Un panneau publicitaire 3D géant bientôt installé à Moscou (vidéo)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Afin de célébrer son 180e anniversaire, Sber (anciennement Sberbank), plus important établissement bancaire de Russie, procèdera à l’installation du premier panneau publicitaire 3D du pays, informe la firme sur son site.

Destiné à présenter les produits de l’écosystème de l’entreprise, allant d’un service de vidéo à la demande à une plateforme d’achat et de vente en ligne, ce dispositif apparaîtra sous la forme de deux écrans installés en angle droit. Il prendra place au pied des gratte-ciels de Moscow-City, quartier des affaires de la capitale russe.

« Nous nous efforçons toujours d'être les premiers à présenter aux gens de nouvelles solutions à la pointe de la technologie – cela vaut pour nos produits comme pour notre publicité. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être les premiers en Russie à lancer une publicité extérieure en format 3D, créée à l'aide des dernières technologies. Nous sommes convaincus que le nouveau format sera intéressant et élargira l'imagination de nos clients, tout en démontrant les capacités de notre écosystème », déclare à ce sujet Vladislav Kreïnine, premier vice-président et directeur du département marketing et communication de Sber.

Pour développer cette publicité innovante, élaborée à l’aide du langage informatique Cg, le géant bancaire s’est appuyé sur la participation du studio russe Sila Sveta, reconnu au niveau mondial comme l’un des principaux spécialistes des installations audio, vidéo et lumineuses, fort de 400 projets à travers le globe. Ce travail, d’un total de près de 4 000 heures, a ainsi résulté en la création de 11 vidéos d’une durée globale de 7 minutes, au cours desquelles apparaissent des personnages célèbres de dessins animés russes, à l’instar de Tchebourachka et du crocodile Guéna, ainsi que des effets spéciaux, allant de formes abstraites animées à une simulation réaliste d’eau.

Par ailleurs, le 12 novembre, date anniversaire de la compagnie, y sera diffusé un « show unique », annonce Sberbank.

À noter enfin que, dans le but de garantir une qualité maximale de visionnage, l’équipe a d’ores et déjà réalisé des tests en différentes périodes de la journée et par conditions météorologiques et de luminosité variées

Dans cet autre article, nous vous annoncions la mise au point, en Russie, d’une technologie de doublage automatique des vidéos.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.