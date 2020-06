Premiers tests d’un vaccin contre la Covid-19 sur des volontaires en Russie

Russia Beyond

Un vaccin expérimental contre le coronavirus a été testé le 18 juin dans l’hôpital clinique Bourdenko de Moscou, a annoncé le ministère russe de la Défense.

D’après le communiqué, 18 volontaires ont été retenus pour la première expérimentation. Tous les candidats ont passé deux semaines en isolement.

« Neuf volontaires ont reçu un composant du vaccin et les neuf autres le second », explique le ministère.

La vaccination s’est déroulée sous le contrôle des spécialistes de l’hôpital les plus chevronnés, qui ont pris part, par le passé et à plusieurs reprises, à des tests cliniques de médicaments et de vaccins, est-il précisé. Le processus s’est tenu sans incidents, ni complications.

Une fois obtenues les données sur la tolérance au vaccin des volontaires, qui restent sous surveillance, le vaccin sera introduit au deuxième groupe.

Comme l’avait fait antérieurement savoir le ministère, au total, 50 militaires, dont des femmes, se sont portés volontaires pour les tests du vaccin.

