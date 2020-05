En Russie, une patiente contracte le coronavirus après en avoir guéri

Xinhua/Global Look Press

En République de Bouriatie (Sibérie), une femme a été hospitalisée après avoir été diagnostiquée positive à la Covid-19, bien qu’elle ait d’ores et déjà vaincu cette maladie plusieurs semaines auparavant. Il s’agit là d’une première en Russie, rapporte l’agence RIA Novosti, se référant à une déclaration de Tatiana Symbelova, médecin en chef de l’hôpital infectieux local.

Le 22 avril, la patiente avait en effet été autorisée à quitter l’établissement sanitaire, la disparition du coronavirus de son organisme ayant été confirmée par deux tests. Plus de deux semaines plus tard, elle a cependant présenté des signes de troubles respiratoires aigus, dont la Covid-19 s’est avéré la cause, comme l’a ensuite prouvé un prélèvement salivaire.

« À présent la question est de savoir s’il s’agit d’une seconde contamination ou d’une récidive de la maladie qu’elle avait eue », a tenu à nuancer Symbelova.

Pour information, depuis le début de la pandémie, la Russie a enregistré sur son territoire 262 843 cas de contamination, ayant entraîné le décès de 2 418 individus. Au total, plus de 6,4 millions de tests de dépistage y ont été effectués, tandis que 58 226 personnes ont guéri de l’infection.

