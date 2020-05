Ce fusil de précision russe destiné aux forces spéciales capable de tirer à 2,5 km

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au début de l’année 2020, un certain nombre d'unités des forces spéciales russes ont reçu le fusil de précision DXL-4, la version « forces armées » du fusil à plus longue portée au monde produit par la société Armes Lobaïev.

Cette arme a été créée non seulement pour abattre l'ennemi sur le champ de bataille, mais pour des attaques discrètes de tireurs d'élite sur des cibles à des distances ultra-longues d'un kilomètre et demi à deux kilomètres et demi.

À une telle distance, même à travers le prisme des meilleurs systèmes optiques du monde, la cible n'est pas plus grande qu'une fourmi. Cependant, les caractéristiques du nouveau fusil de sniper peuvent atteindre précisément cet objectif, malgré le vent, la pluie et d'autres conditions météorologiques.

DXL-4 : gros plan

Armes Lobaïev Armes Lobaïev

Selon les créateurs de l’arme, le DXL-4 est l'une des armes les plus précises au monde. À une distance de cent mètres, même un tireur novice peut placer cinq balles séparées par une distance de 13,5 millimètres seulement.

Ceci est obtenu grâce aux caractéristiques du canon et des munitions spéciales .408 Cheytac. Cette cartouche de tireur d'élite est plus grande que la cartouche russe destinée au fusil Dragounov la plus « courante » de 7,62x54 mm, mais plus petite que le modèle occidental le plus populaire 50 BMG.

Selon le concepteur en chef d’Armes Lobaïev, Iouri Sinitchkine, le DXL-4 démontre une précision impressionnante, une portée indécemment élevée et est conçu pour les conditions de fonctionnement les plus dures. Peu lui importe le soleil brûlant du désert du Sahara avec des températures allant jusqu'à 65 degrés, ou les régions les plus froides du Grand Nord où le mercure chute jusqu'à -45°C.

« Nous avons réduit la portée du fusil Crépuscule pour l’armée, la faisant passer de quatre kilomètres à deux. Il y a plusieurs raisons : dans une vraie bataille à de telles distances, vous ne serez jamais découvert par l’ennemi suite à votre tir et aucune seule balle de tireur d'élite ne percera pas le gilet pare-balles de l'ennemi à quatre kilomètres », explique le concepteur.

Comme il l'a souligné, le DXL-4 n'est pas seulement une arme destinée à abattre les extrémistes dans les « points chauds » : il se concentre sur la destruction des tireurs d'élite ennemis. Chacun de nous a vu au cinéma que la tâche principale du tireur d'élite était de fusionner avec le terrain dans un endroit bien protégé avec une visibilité parfaite sur les alentours. Autrement dit, vous voyez tout, mais personne ne vous aperçoit.

Les fusils et systèmes optiques modernes permettent à un combattant bien entraîné de détruire l'ennemi à une distance d'un kilomètre et demi. Le DXL-4 permet donc au tireur de « reculer » à un kilomètre supplémentaire de l’adversaire.

Malgré ces avantages de poids, le fusil a aussi ses points faibles. À savoir, il n’est pas adapté aux conditions urbaines où l'ennemi est à un demi-kilomètre de vous - la balle est trop puissante et, après avoir traversé la cible, elle peut frapper un otage à proximité. Pour les combats urbains, les tireurs d'élite russes ont un fusil de précision baptisé Fantom, qui est entré en service cette année.

Caractéristiques et performances du DXL-4

Armes Lobaïev Armes Lobaïev

Précision : 13,5 mm entre cinq tirs à 100 mètres

Portée : 2 500 mètres

Vitesse de départ des balles : plus de 900 mètres par seconde

Diapason de températures de fonctionnement : -45°C/+65°C

Calibre : 375 et 408 Cheytac

Longueur du fusil : 1 400 mm

Poids : 8,5 kilogrammes sans lunette

Longueur du canon : 780 mm

Pression de détente : réglable de 50 à 1 500 g

Levier : droit

Chargeur : cinq munitions

