Neuf faits surprenants pour réaliser l'immensité de la Russie

1. La Russie est le seul pays au monde où il est possible d'organiser onze célébrations du Nouvel an, anniversaires ou fêtes de Noël consécutifs, car elle s'étend sur 11 fuseaux horaires ! Lorsque le soleil se lève à l’ouest de la Russie, il se couche en même temps à l’est.

2. La Russie est le plus grand pays du monde depuis le XVIe siècle, époque à laquelle les cosaques russes ont conquis des terres situées de l'autre côté des montagnes de l'Oural en Sibérie et en Extrême-Orient. Ces régions représentent 77% de la superficie totale de la Russie.

3. La Russie peut contenir cinq fois l'Inde, 26 fois la France (si l'on prend en compte tous les territoires d'outre-mer, sinon avec la seule métropole, ce nombre s'élève à 31!), 47 fois l'Allemagne, 70 fois l'Angleterre. En outre, la superficie de la Russie est supérieure à celle de Pluton.

NASA, Freepik NASA, Freepik

4. Les habitants de Kaliningrad peuvent regarder le discours du Nouvel an prononcé par le chef d'État à la nation sur YouTube 9 heures avant le moment fatidique - lorsque le président s’adresse aux habitants du Kamtchatka. Cela donne une idée de l’étendue du territoire et des fuseaux horaires en Russie.

5. La Russie borde plus de pays que n'importe quel autre État du monde : 18. Norvège, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Biélorussie, Ukraine, Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Abkhazie, Ossétie du Sud, Chine, Mongolie, Corée du Nord (frontière aquatique). Japon (frontière aquatique) et États-Unis (frontière aquatique).

6. Il faut environ six jours pour relier Moscou à Vladivostok en empruntant le célèbre train Transsibérien. La longueur actuelle de ce chemin de fer est de 9 289 km. Avant que les voies ferrées ne fassent leur apparition en Russie, il fallait environ six jours pour se rendre de Moscou à Saint-Pétersbourg (maintenant, il ne faut que trois heures en train à grande vitesse Sapsan).

7. La Russie est le plus grand pays du monde, avec 17 125 191 km2. Sa partie asiatique en fait le plus grand pays d’Asie et sa partie européenne le plus grand d’Europe.

8. Les terres russes représentent 10,995% de la masse terrestre du monde.

Jakub Nowosad Jakub Nowosad

9. La Russie n’est cependant pas aussi grande qu’elle ne le paraît sur les cartes géographiques. La projection de Mercator utilisée pour montrer la surface de la Terre sur une feuille de papier fausse la taille de la masse continentale à mesure que la latitude augmente de l'équateur aux pôles. La Russie est donc presque deux fois plus petite (53%) que celle indiquée sur les cartes.

