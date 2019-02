Top-5 des armes d’autodéfense sorties en 2018

Chaque année, sur le marché des armes, de nouvelles innovations « non létales » voient le jour : elles vous aideront à vous protéger et à protéger ceux qui vous sont chers, sans pour autant vous retrouver en prison. Dans cet article, nous allons examiner les cinq meilleures nouveautés russes et étrangères que vous pouvez acheter en magasin.

OSA-4-2

Ce monstre russe à quatre coups est l’un des pistolets d’autodéfense les plus puissants du marché. Le pistolet a développé cinq types de munitions : à aérosol, de signal, traumatiques, acoustiques et lumineuses et lumineuses. Le diamètre de chaque balle atteint 15,5 mm.

Le pistolet appartient à une nouvelle génération d'armes traumatiques. Il possède un viseur laser, une poignée confortable et un tableau de commande modifié.

T-15F

C'est l'un des pistolets d’autodéfense les plus courants sur le marché des armes. Il est produit par la société slovaque Grand Power.

L'arme est fabriquée au calibre -.45ACP. La vitesse de chaque balle atteint environ 150-180 m/s. Dans le même temps, la capacité du chargeur est de 10 munitions.

Terminator

Target Technologies Target Technologies

C’est un puissant « fusil à pompe » d’autodéfense à quatre coups. Cette arme pèse environ 1,7 kg et a une longueur de 490 mm. Dans le même temps, il s’agit d’une arme très puissante, comparable à une arme de combat, puisque la force de chaque coup atteint 90 joules.

Safegom français

Il s’agit d’une nouvelle création de l’industrie militaire française de calibre 11,43 mm. Selon les utilisateurs, le revolver a une poignée très pratique, et tire des munitions plutôt faibles par rapport à la concurrence sur le marché. L’arme parfaite pour les tireurs débutants qui veulent se protéger.

NEO

Il s’agit d’une continuation technique et du développement des pistolets d’autodéfense de modèle OSA. Le pistolet est fabriqué au nouveau calibre 15 x 40mm. L'arme est fabriquée en matériaux composites avec des inserts métalliques. Il est devenu plus massif et plus doux lors du tir.

Comme dans le cas de son « ancêtre », les pistolets NEO ont une visée au laser en plus des viseurs classiques sur le dessus du canon.

