Le bateau à vapeur le plus ancien de Russie, le N.V. Gogol, a été construit sous l’empire russe. Cependant, au lieu d’être relégué au rang de pièce de musée ou de monument comme beaucoup de navires, il transporte toujours des passagers le long des rivières du nord de la Russie.

Centre de réparation navale Zvezdotchka Centre de réparation navale Zvezdotchka

Le bateau de passagers le plus ancien de Russie, le bateau à vapeur N.V. Gogol, est toujours en service. En 2019, il fête son 108e anniversaire.

Centre de réparation navale Zvezdotchka Centre de réparation navale Zvezdotchka

Lancé en 1911, le bateau à vapeur a servi depuis sa création sur les rivières du nord de la Russie, reliant des dizaines de petites villes entre Vologda et Arkhangelsk.

Centre de réparation navale Zvezdotchka Centre de réparation navale Zvezdotchka

Depuis sa mise en service, le bateau à vapeur a été témoin de la chute de deux empires et de la naissance de l'État russe moderne. Contrairement à de nombreux navires, il n’a jamais été renommé et a toujours honoré le grand écrivain russe Nicolas Gogol, connu pour sa prose terrifiante et satirique, qui est encore très lue.

>>> Saviez-vous que la marine russe avait un «dinosaure» dans ses rangs?

Centre de réparation navale Zvezdotchka Centre de réparation navale Zvezdotchka

Pendant la guerre civile (1917-1922), le navire a été utilisé comme hôpital de transport militaire/hôpital flottant - rôle qu’il a également joué pendant la Seconde Guerre mondiale.

Centre de réparation navale Zvezdotchka Centre de réparation navale Zvezdotchka

En 1972, le navire a failli être détruit après que les autorités, qui ont décidé que le N.V. Gogol devait être mis au rebut. Heureusement, il a été transformé en base de villégiature pour les travailleurs de l’usine de réparation de navires de Zvezdotchka.

Centre de réparation navale Zvezdotchka Centre de réparation navale Zvezdotchka

Après seulement un an en tant que station balnéaire flottante, le navire a repris du service dans le transport de passagers. Les responsables ont décidé que malgré son âge, N.V. Gogol était encore en assez bon état pour continuer à arpenter les fleuves russes. Il était trop tôt pour s’en séparer.

Centre de réparation navale Zvezdotchka Centre de réparation navale Zvezdotchka

Le plus vieux navire de Russie a besoin de travaux de réparation pour le maintenir en état. La dernière rénovation majeure a eu lieu au milieu des années 90 ; il a été modernisé et doté de nouvelles cabines confortables.

Centre de réparation navale Zvezdotchka Centre de réparation navale Zvezdotchka

Aujourd'hui, le N.V. Gogol dispose de 29 chambres (dont deux de luxe) pouvant accueillir jusqu'à 53 passagers.

Centre de réparation navale Zvezdotchka Centre de réparation navale Zvezdotchka

Parmi les passagers notables du bateau à vapeur figurent le couple royal suédois, le roi Karl XVI Gustav et la reine Silvia, qui y ont fait une croisière en 2001.

Centre de réparation navale Zvezdotchka Centre de réparation navale Zvezdotchka

N.V. Gogol n'est pas le seul navire vétéran dans le pays. La marine russe compte dans ses rangs un autre dinosaure : un navire de 104 ans appelé Kommouna, qui sert toujours de bateau de sauvetage sous-marin dans la mer Noire.

Dans cet autre article, il vous est possible de découvrir les dix navires les plus légendaires de la Marine russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.