La Russie planche sur des avions high-tech capables d’«aveugler» les satellites

Les ingénieurs russes ont récemment commencé à travailler sur l'avion Poroubtchik-2 de nouvelle génération destiné à la guerre électronique. Le modèle constitue la nouvelle version de l'Il-22 Poroubtchik conçu pour « aveugler » les avions ennemis, les bombardiers et les systèmes de défense aérienne au sol en perturbant les signaux électroniques.

Le premier modèle est une machine vieillissante de l'ère soviétique, qui a été améliorée plusieurs fois pour rester en phase avec les progrès de la technologie.

« Dans la guerre moderne, la plupart des armes interagissent avec la navigation par satellite. Tout d'abord, les satellites fournissent des images du champ de bataille aux avant-postes de commandement, assurent également une navigation GPS pour les avions, et surtout ils conduisent les missiles vers leur cible », a déclaré Dmitri Safonov, ancien analyste militaire du quotidien russe Izvestia.

« Les armes de précision sont vitales dans les conflits modernes. Dans les années à venir, leur puissance destructrice sera comparable avec celle puissances nucléaires. Donc, priver votre ennemi potentiel de la possibilité d'utiliser de telles armes est la clé », estime-t-il.

Nouveau look

Le fuselage et l'apparence générale du nouvel avion sont actuellement en cours de révision, et les experts estiment que cette version sera considérablement plus grande que le modèle précédent.

« Les systèmes électroniques capables de désactiver les satellites ou d'interférer avec eux nécessitent beaucoup d'énergie et donc suffisamment de générateurs d'énergie. Ainsi, le nouvel avion nécessite beaucoup d'espace interne et un fuselage adapté, les nouveaux systèmes seront probablement basés sur l'avion de transport militaire Il-276 », a déclaré à Russia Beyond Viktor Mourakhovski, rédacteur en chef du magazine Arsenal de la patrie.

L'avion Il-276 est un avion de transport aérien moyen capable de transporter jusqu'à 12 tonnes de chargement sur une distance de 2 700km, à des vitesses de 870 km/h. Chaque avion coûte environ 40 millions de dollars.

