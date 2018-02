Où la Russie enterre-t-elle ses avions hors-service?

À l’instar des autres équipements civils et militaires, les avions ont une certaine durée de vie. Lorsque leur heure est venue, certains sont envoyés au recyclage, tandis que les plus chanceux sont rénovés et trouveront peut-être une place dans un musée. Les moins fortunés, cependant, sont condamnés à pourrir dans des champs à ciel ouvert sous le soleil, la pluie et la neige.