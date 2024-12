En images: l’évolution de l’image du Père Gel, le père Noël russe 

S’il est devenu celui dont les enfants attendent impatiemment la venue au Nouvel An depuis la période soviétique, le vieil homme à la barbe aussi blanche que la neige est connu dans le folklore slave depuis les temps anciens.

Dans la mythologie slave, le vieillard qui distribue aujourd’hui des cadeaux au Nouvel An était très différent. C’était une divinité qui pouvait geler les hommes comme les récoltes. On lui faisait des offrandes pour le satisfaire et apaiser sa colère.

Le conte russe Morozko raconte la rencontre entre ce vieil homme et une jeune femme. Elle parvient à résister aux épreuves du froid auxquelles il la soumet. Il lui offre alors des richesses. Ce qui ne l’empêche pas de geler à mort un autre personnage.

Le Père Gel ne commença à être associé aux fêtes de fin d’année qu’au milieu du XIXe siècle. Sur des cartes de vœux, on le voit représenté comme un vieil homme barbu qui porte un manteau rouge et se tient près d’un sapin de Noël.

À l’époque, la principale fête de l’hiver en Russie était Noël et non le jour du Nouvel An comme depuis l’époque soviétique. Le Père Gel était l’homologue de Saint-Nicolas ou du Père Noël dans les pays occidentaux.

Le Père Gel devint le personnage principal des célébrations du Nouvel An dans les années 1930 lorsque de l’importance fut donnée à cette fête pour remplacer Noël.

Le soir du Réveillon du 1er janvier, le vieil homme accompagné de sa petite-fille Snegourotchka, la fille des neiges, rendent visite aux enfants et leur apportent des cadeaux.

Sur les cartes de vœux de l’époque soviétique, le Père Gel est représenté non seulement avec des cadeaux, mais à côté de réalisations de l’industrie et de la science soviétiques. Par exemple, un brise-glace à propulsion nucléaire, un train de la ligne Baïkal-Amour (BAM), un avion.

Le Père Gel ne prenait pas uniquement part aux festivités du Nouvel An. On le retrouvait pendant Maslenitsa, la semaine précédant le carême de Pâques.

Avant le Nouvel An, il visitait des usines, des kolkhozes et des sovkhozes pour parler aux ouvriers et paysans de l’Union soviétique.

La tradition de célébrer le Nouvel An en compagnie du Père Gel et de Snegourotchka se répandit dans tout le pays, même dans des régions où la population n’était pas majoritairement slave et ne connaissait pas nécessairement le folklore slave. Cette tradition résista à l’effondrement de l’URSS.

Aujourd’hui, dans de nombreuses régions, on rencontre des sorciers du Nouvel An locaux. Par exemple, Chyskhaan en Iakoutie, Yamam Iri dans le Yamal, Kych Babaï au Tatarstan.

La résidence officielle du Père Gel se trouve à Veliki Oustioug, dans le nord de la Russie.

