En images: les villes russes se mettent sur leur 31 pour le Nouvel An 2024

Les lumières vives et les décorations festives créent une ambiance féérique, et ce, parfois malgré le froid extrême. Le premier sapin du Nouvel An, selon la tradition, a été allumé à Iakoutsk!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 1er décembre, le premier sapin (en Russie symbole du Nouvel An, et non de Noël) a été illuminé dans la capitale de la Iakoutie, sur la place Ordjonikidze, marquant l’ouverture du festival « L’hiver commence par la Iakoutie ». Ce dernier se tient à Iakoutsk depuis 2011. Les personnages principaux de la cérémonie sont le gardien du monde du froid Tchyskhaan (le Père Noël iakoute) et le Père Gel russe originaire de Veliki Oustioug. Le sapin est décoré avec des ornements traditionnels iakoutes.

Vadim Skriabine/TASS Vadim Skriabine/TASS

En 2024, le droit d’être considérée comme la capitale du Nouvel An de la Russie est passé à la ville ancienne de Souzdal. Chaque jour de fête, en soirée, les visiteurs de la cité assistent à un spectacle de lumière présentant l’histoire de la principauté médiévale de Souzdal. La cathédrale de la Nativité et le clocher font alors office d’écran.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

La rue piétonne Bauman est le centre même de Kazan, capitale du Tatarstan. À l’approche du Nouvel An, de nombreux sapins, des figures de personnages du conte Casse-Noisette et des arches lumineuses y ont fait leur apparition. Depuis plusieurs années, le principal sapin du Nouvel An de la ville a pris sa place d’honneur près du célèbre centre familial « Kazan ».

Maxim Bogodvid/Sputnik Maxim Bogodvid/Sputnik

La cité polaire de Norilsk a été décorée de sculptures de glace illuminées et d’arcs lumineux. En outre, pour les enfants et les adolescents, plusieurs toboggans ont été installés dans la ville. Ils resteront en place jusqu’au printemps.

Alessia Khimitch Alessia Khimitch

Mourmansk a également allumé son principal sapin du Nouvel An en son centre et une grande foire y a été inaugurée. C’est également là que se déroulent les principales festivités durant cette période. Comme à Norilsk, la nuit polaire règne actuellement ici (période de l’année lorsque le Soleil ne se lève pas durant des semaines), et les lumières artificielles vives permettent donc de stimuler le moral des habitants.

Ministère de la politique d'information de la région de Mourmansk Ministère de la politique d'information de la région de Mourmansk

À l’approche du Nouvel An, Zelenogradsk, dans la région de Kaliningrad, apparaît tout simplement merveilleuse ! Des guirlandes et des décorations insolites scintillent dans les vitrines des magasins, des sapins se dressent le long des rues. Cette station balnéaire au bord de la mer Baltique, très populaire auprès des touristes, a pour coutume d’être décorée de manière uniforme et sans guirlandes multicolores.

Sotchi est l’une des villes les plus chaudes de Russie. L’on y trouve donc une combinaison étonnante de sapins du Nouvel An et de palmiers. Le principal sapin de la ville est installé sur la place du Drapeau et est décoré de près de 500 boules et guirlandes lumineuses. Cette année, les couleurs principales des décorations sont le blanc, l’or et le bordeaux.

Dmitri Feoktistov/TASS Dmitri Feoktistov/TASS

En Extrême-Orient, à Magadan, le principal arbre du Nouvel An a été décoré non seulement de jouets traditionnels, mais aussi de décorations faites maison. Des figures de glace aux accents nordiques et des toboggans ont également été installés sur la place. Malgré le froid et le vent, les locaux ne se font pas prier pour y faire un tour.

Mairie de Magadan Mairie de Magadan

Khanty-Mansiïsk est la capitale du Nouvel An en Sibérie. La décoration de cette ville septentrionale a commencé à la mi-novembre, car l’hiver était déjà là. Le principal sapin y est artificiel et mesure 33 mètres de haut. Il est complété par des villes de glace sur le thème des dessins animés soviétiques ainsi que de nombreuses décorations lumineuses.

Enfin, dans l’ancienne ville marchande de Rybinsk, dans la région de Iaroslavl, une colonne de Pères Gel et de leurs assistants féériques a défilé dans les rues dans une ambiance enchanteresse.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Dans cet autre article, vivez une immersion à Veliki Oustioug, résidence du Père Noël russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.