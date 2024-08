Qui sera concerné par l’entretien pour obtenir un visa russe?

Russia Beyond

Qui devra passer un entretien et à quoi ressemblera-t-il? Nous répondons aux principales questions sur les nouvelles règles d’obtention des visas pour la Russie.

Le 15 août 2024, le gouvernement russe a modifié la procédure de délivrance des visas aux citoyens étrangers. Selon le document, les employés de l’organisme d’État habilité à délivrer les visas doivent désormais mener un entretien personnel avec le citoyen étranger.

Sur quoi portera l’entretien ?

andresr/Getty Images andresr/Getty Images

Le document indique qu’ils vérifieront la fiabilité des informations relatives à l’objet du voyage de l’étranger dans la Fédération de Russie et aux conditions de son séjour sur le territoire russe.

En d’autres termes, sera demandé au ressortissant étranger pourquoi il souhaite se rendre en Russie, où il s’apprête à séjourner et comment il compte se déplacer dans le pays. Au cours de l’entretien, il sera également possible de fournir des documents supplémentaires confirmant l’objet du voyage.

Pourquoi ces nouvelles règles sont-elles nécessaires ?

Selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, ces mesures visent à lutter contre l’immigration clandestine et l’entrée illégale dans les pays voisins via la Russie.

Tous les types de visas nécessitent-ils un entretien ?

andresr/Getty Images andresr/Getty Images

Non, il y a des exceptions. Depuis août 2023, les citoyens de 55 pays (la majorité des États d’Europe, ainsi que plusieurs pays d’Asie et du Moyen-Orient), peuvent demander un visa électronique pour entrer en Russie sans avoir à se rendre dans un bureau consulaire de leur pays. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Or, les nouvelles règles ne s’appliquent PAS aux visas électroniques, comme l’a déclaré Sergueï Voïtovitch, chef du comité pour la coopération internationale de l’Union russe de l’industrie du tourisme. Ces derniers sont en réalité régis par un autre décret gouvernemental.

En revanche, pour entrer en Russie, les citoyens, par exemple, de la plupart des États d’Afrique, ainsi que des États-Unis, du Canada, ou encore de l’Australie doivent encore se munir de visas « papier » ordinaires. Cette nouveauté les concerne donc.

Il convient également de rappeler que les citoyens de 65 pays n’ont pas besoin de visa pour entrer en Russie, y compris ceux des pays de la CEI et de nombreux États d’Amérique du Sud.

Et les visas de transit ?

Alexeï Maïchev/Sputnik Alexeï Maïchev/Sputnik

Oui, ils seront aussi concernés. Cependant, si une personne se trouve dans un autre État, dont elle n’est pas citoyenne, et qu’elle a besoin de se rendre dans son pays d’origine, et que le seul moyen est de transiter par la Russie, elle n’aura pas besoin de se soumettre à un entretien pour obtenir un visa de transit. « Puisque le retour dans leur pays d’origine n’est souvent possible qu’en passant par le territoire de la Fédération de Russie, notamment en raison de l’absence d’itinéraires alternatifs », explique le ministère russe des Affaires étrangères.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obli

