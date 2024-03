Comment un étranger peut-il apporter de l’argent et payer en Russie en 2024?

Depuis 2022, il est impossible de payer en Russie avec des cartes Visa, MasterCard et American Express émises en dehors du pays. Nous vous indiquons les méthodes de paiement et d’importation de devises encore disponibles pour les touristes étrangers.

Après l’imposition des sanctions, les principales sociétés financières internationales ont suspendu l’utilisation de leurs cartes en Russie. Les cartes Visa, MasterCard et American Express ne peuvent ainsi pas y être utilisées pour payer dans les magasins ou retirer de l’argent dans les distributeurs automatiques. Les touristes et les hommes d’affaires doivent donc trouver d’autres moyens de transférer de l’argent.

Importation de devises : 10 000 dollars sans déclaration

Mikhaïl Golenkov/Sputnik Mikhaïl Golenkov/Sputnik

Les dollars, roubles, livres, euros, yens et autres devises peuvent être introduits en Russie, quel qu’en soit le montant. Toutefois, les sommes supérieures à l’équivalent de 10 000 dollars en espèces au taux de change de la Banque centrale de la Fédération de Russie le jour du passage de la frontière doivent être déclarées. La déclaration doit porter sur la totalité du montant transporté, et pas seulement sur la différence dépassant la limite.

Si le voyageur transporte un montant équivalent à plus de 100 000 dollars en espèces, il devra expliquer l’origine de l’argent. Un certificat de revenu, un contrat de donation, un certificat d’acceptation d’un héritage conviendront à cet effet. Les mêmes règles s’appliquent non seulement aux espèces, mais aussi aux autres instruments monétaires : lettres de change, chèques, titres sous forme documentaire. Il n’est en revanche pas nécessaire de déclarer l’argent sur les cartes et comptes bancaires.

Les passagers dont les fonds sont supérieurs à 10 000 dollars passent par le couloir rouge de la douane avec leur déclaration remplie. Les sanctions en cas de violation des règles sont importantes – jusqu’à un multiple du montant transporté dépassant la limite, ainsi que la confiscation des fonds et des sanctions pénales (en fonction de la gravité de l’infraction). Les règles sont les mêmes pour les frontières aériennes et terrestres.

Il convient également de rappeler que le pays d’où vous faites entrer de l’argent en Russie peut avoir ses propres restrictions en matière d’exportation de fonds. Les voyageurs doivent donc tenir compte des règles de tous les contrôles douaniers à venir.

S’il est prévu de quitter la Russie par la suite, il sera nécessaire de clarifier à l’avance quelle limite sur l’exportation d’argent liquide sera en vigueur à la date du départ. Au moment de la publication de cet article, il est interdit d’exporter sans déclaration des espèces d’un montant supérieur à l’équivalent de 10 000 dollars. Il est possible de sortir des roubles pour des montants supérieurs, mais il faut les déclarer.

À noter toutefois que les mineurs sont considérés comme des passagers à part entière. L’argent liquide peut être réparti entre eux et leurs parents dans les limites fixées. Par exemple, si une famille composée d’un père, d’une mère et d’un enfant voyage, elle peut transporter 30 000 dollars en espèces sans déclaration.

Un étranger peut ouvrir un compte dans une banque russe

Legion Media Legion Media

Pour effectuer un transfert d’argent vers la Russie et payer ensuite dans le pays, il est possible d’ouvrir un compte dans une banque russe et d’y émettre une carte du système de paiement russe MIR. Les ressortissants étrangers ont le droit d’ouvrir des comptes dans les banques russes dans n’importe quelle devise si l’établissement bancaire possède la licence appropriée. Toutefois, en général, les banques ne peuvent effectuer des transactions qu’en dollars et en euros.

Pour ouvrir un compte, un étranger doit fournir à la banque des données et des documents personnels :

un passeport ou une pièce d’identité

une traduction notariée de ce document en russe

un visa ou une carte de migration

Depuis juillet 2023, les citoyens des pays de la CEI, des Émirats arabes unis, de la Turquie, de la Chine, de l’Inde et de certains autres pays peuvent envoyer ces documents à distance, par l’intermédiaire d’une banque de leur pays. La banque locale accepte alors les documents nécessaires du client, les vérifie et les envoie à son homologue russe.

Avant de transférer des fonds vers un compte dans une banque russe, il est nécessaire de vérifier auprès de la banque étrangère émettrice si elle effectue correctement les transferts vers la Russie, de clarifier le montant de la commission et de se préparer à d’éventuels retards dans la transaction. En outre, en Russie, il ne sera possible de recevoir un transfert de devises en espèces qu’après l’avoir converti en roubles. Il ne sera par ailleurs possible de retirer d’un compte russe en espèces que les fonds reçus sur le compte avant le 9 mars 2022, et dans la limite de 10 000 dollars ou euros.

Si un étranger envisage d’ouvrir un compte bancaire et de l’approvisionner alors qu’il se trouve déjà en Russie, les grandes banques bien connues conviennent. Vous pourrez ouvrir un compte, recevoir une carte MIR et y déposer immédiatement, au guichet, les dollars ou les euros que vous aurez apportés et qui seront convertis en roubles. Ensuite, vous pourrez payer avec votre carte MIR comme d’habitude et l’associer à n’importe quel service en ligne, comme les applications de taxi, de livraison de nourriture, etc.

Si le virement sur votre compte russe est prévu depuis l’étranger par l’intermédiaire du système SWIFT, il convient de porter son attention sur les banques qui ne sont pas tombées sous le coup de sanctions sévères et qui n’ont pas été déconnectées de SWIFT. Dans chaque cas particulier, il est indispensable de vérifier si la banque étrangère travaille avec la Russie, si la banque russe accepte les paiements par SWIFT, le montant de la commission, les montants minimums et la devise du transfert (certaines banques n’acceptent pas les dollars et les euros, contrairement aux yuans), ainsi que la durée de l’opération (en général, la commission est de 1 à 5% et le délai peut aller jusqu’à sept jours ouvrables).

Services financiers pour les transferts d’argent vers la Russie

Getty Images Getty Images

Pour les transferts d’argent vers la Russie, vous pouvez également utiliser des services de paiement tels que Koronapay et Unistream. Ces services fonctionnent principalement avec les pays de la CEI ; pour les États européens, la liste des partenaires comprend la Grèce, Chypre et la Serbie ; cela ne fonctionne pas avec les États-Unis et le Canada. Toutefois, avant la transaction, il est nécessaire de vérifier sur le site officiel si le service fonctionne toujours avec le pays d’envoi, le montant de la commission et la limite du transfert. Pour les transferts en provenance d’Europe et du Royaume-Uni, il existe le service Profee, qui n’opère pas aux États-Unis.

Un autre service, YooMoney, délivre de son côté gratuitement des cartes Mir instantanées aux touristes étrangers directement à l’aéroport moscovite de Cheremetievo ou dans ses bureaux de Moscou, Saint-Pétersbourg et Nijni Novgorod. Pour accélérer le processus, il est possible de s’inscrire au service en ligne avant d’arriver en Russie. Les touristes peuvent changer des devises à l’aéroport et créditer les roubles reçus sur leur carte sans commission via un distributeur automatique de Sberbank. Il est possible de déposer jusqu’à 15 000 roubles (environ 150 euros) en une seule fois et jusqu’à 600 000 roubles (environ 6 000 euros) par jour.

