En images: comment les Jeux olympiques ont bouleversé la mode en URSS

Les vêtements sportifs ont cessé d’être perçus comme réservés aux activités physiques et, dès lors, l’on a pu voir des jeunes portant des basquets et des sweats aussi bien au travail que lors des sorties au cinéma ou au théâtre.

Visions de l’étranger

Bien que la plupart des citoyens soviétiques n’avaient pas la possibilité de partir à l’étranger, ils étaient au courant des tendances de la mode mondiale, notamment celles qui étaient en vogue après les compétitions sportives d’envergure.

Les athlètes prenant part aux compétitions logeaient dans le Village olympique dans le sud-ouest de Moscou et, bien évidemment, ce lieu est devenu l’un des principaux pôles d’attraction de la jeunesse durant les compétitions olympiques à Moscou. Ils scrutaient le style des sportifs occidentaux et en prenaient note.

Par l’intermédiaire des spéculateurs, les Soviétiques pouvaient se procurer des vêtements à la mode produits à l’étranger. Ces premiers troquaient du caviar noir et des souvenirs en pierres semi-précieuses Made in URSS contre les vestes et les jeans des touristes.

Démocratisation du style sportif

Après que Moscou eut accueilli en 1957 le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, la mode pour les basquets a débarqué en URSS. Les Jeux olympiques ont introduit celle pour les jeans avec ourlet, les pantalons en velours et les robes et chemises safari, en vogue à l’étranger. Cependant, le principal changement a résidé dans le changement d’attitude à l’égard des vêtements sportifs.

Avant les JO, l’on ne portait ce type de vêtement que lors des activités physiques et il était vu comme inapproprié d’arborer une veste ou un pantalon de sport lors d’une sortie. Après la tenue des Jeux, le style sportif s’est toutefois démocratisé. Qui plus est, le nom de certaines pièces a été directement influencé par ces compétitions. Ainsi, la veste sportive tricotée avec éclair et col a reçu le nom d’olimpiïka.

Style conçu par Adidas

Si, avant, les tenues sportives étaient conçues par la Maison de haute couture pansoviétique, pour les Jeux olympiques, l’on en a commandé à l’allemand Adidas, sans, toutefois, que le logo de la marque n’y figure.

Les sanctions visant l’URSS ont failli faire tomber à l’eau la livraison de ces vêtements, mais l’affaire s’est bien terminée.

Grâce au Jeux, l’URSS a lancé la production de baskets Adidas sous licence.

Pendant les années 1980, l’assortiment était très modeste, mais avoir des chaussures de sport « étrangères », même si produites en URSS, était un signe de prestige.

Passion pour le logo !

En outre, les vêtements, les sacs et les objets aux anneaux olympiques sont devenus à la mode.

Ce symbole des Jeux d’été 1980, l’on le trouvait partout, y compris sur les tapis.

Les bénévoles de la compétition portaient des vestes à l’effigie du fameux Michka, mascotte de cette édition des jeux.

