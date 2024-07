En images: comment se sont ouverts les Jeux olympiques d’été de 1980 à Moscou?

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Robert Maximov/TASS Robert Maximov/TASS

Pendant 16 jours, 36 records du monde et plusieurs dizaines de records européens et olympiques ont été établis.

TASS TASS

Dans le même temps, plus de 60 pays ont boycotté les Jeux olympiques soviétiques, mais ils étaient représentés par des athlètes individuels et des équipes sous bannières olympiques. La plupart des athlètes « neutres » venaient d’Italie.

A. Kniaziev/Sputnik A. Kniaziev/Sputnik

Au total, des athlètes de 80 pays sont venus à Moscou, dont 24 nations africaines qui avaient boycotté les Jeux olympiques précédents à Montréal.

A. Kniaziev/Sputnik A. Kniaziev/Sputnik

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée au stade Loujniki et a émerveillé les invités par son ampleur. Dès le début, des filles et des garçons vêtus de costumes antiques et accompagnés de chars ont défilé devant le public.

A. Kniaziev/Sputnik A. Kniaziev/Sputnik

Ils ont été suivis par les participants aux épreuves, et le cortège a été clôturé par la délégation de l’Union soviétique.

Lire aussi : Dix faits sur les seuls Jeux olympiques organisés par l’URSS (photos)

Sergueï Soubbotine/Sputnik Sergueï Soubbotine/Sputnik

Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

La torche avec la flamme olympique a été portée dans le stade par Viktor Saneïev, triple champion olympique d’athlétisme, et remise à un autre champion olympique, le basketteur Sergueï Belov.

Valeri Choustov/Sputnik Valeri Choustov/Sputnik

Belov a ensuite allumé le feu olympique. Le dirigeant soviétique Léonid Brejnev a alors déclaré les Jeux ouverts.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Le spectacle le plus grandiose a été celui des gymnastes

A. Kniaziev/Sputnik A. Kniaziev/Sputnik

Plus de 16 000 personnes ont participé à la mise en scène.

Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

Sergueï Soubbotine/Sputnik Sergueï Soubbotine/Sputnik

Le symbole des Jeux olympiques de Moscou a été l’ours Michka.

Valeri Choustov/Sputnik Valeri Choustov/Sputnik

Dans le même temps, 4 500 autres athlètes, munis de drapeaux multicolores, se sont assis sur l’une des tribunes et ont créé d’immenses mosaïques. Tout au long de la cérémonie d’ouverture, ils ont ainsi montré 174 motifs.

Dans cet autre article, découvrez ce que sont devenus les sites créés à Moscou pour les Jeux olympiques de 1980.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.