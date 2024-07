En images: comment les chats de Russie… s’habillent-ils?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Simba, le chat le plus célèbre de Vladivostok

Un bobtail des Kouriles nommé Simba vit à Vladivostok, tient un blog et ravit ses abonnés avec des séances photo avec différents vêtements.



Le nombre de ses tenues étonnera toutes les fashionistas !

Lorsqu’il part pêcher en hiver avec son propriétaire Sergueï, Simba porte un pull avec des flocons de neige et une ouchanka (chapka avec des parties rabattables pour les oreilles) ; lors des soirées motards, il préfère porter une veste en cuir et un casque de moto, et en été, il passe du temps dehors avec une kossovorotka (chemise russe à manches longues). Lors d’un voyage sur un voilier, il arbore une telniachka (maillot de corps en coton à rayures des marins russes). De plus, sa garde-robe comprend un sweat-shirt, des lunettes de soleil à la mode et une variété de couvre-chefs.

Les vêtements de Simba sont cousus dans un atelier et ses pulls sont commandés auprès d’une artisane spécialisée. Certaines coiffes, par exemple un casque pour un tournoi chevaleresque, ont été confectionnées par Sergueï de ses propres mains.

Simba a déjà 4 ans. Il accompagne son propriétaire lors de voyages en Extrême-Orient russe, égayant ainsi sa vie.

Le sphinx Mani et son ami labrador Deni

Сe duo est devenu l’un des plus populaires sur les réseaux sociaux russes ! Le chien a un caractère joyeux, mais le chat, au contraire, est tout le temps sombre et inerte. Cela n’empêche pas les deux amis de faire des espiègleries. Ils sont si inséparables qu’ils dorment même ensemble.

Mani, comme les autres sphinx, a généralement froid et ses propriétaires, les Moscovites Viktoria et Rouslan, l’habillent de chemises et de t-shirts à la mode.

Course de chats

Ces animaux à fourrure et leurs propriétaires ont participé à une course costumée à Saint-Pétersbourg – des compétitions sportives insolites ont souvent lieu sur la célèbre place du Palais, en plein centre de la ville.

Des chats à lunettes

Certains chats ne peuvent pas se passer de l’accessoire le plus estival : les lunettes de soleil. Ils doivent bien eux aussi protéger leurs yeux des rayons ultraviolets !

Concours «Chats en vêtements»

En Russie, il existe même des concours du meilleur costume pour chat.

Que pensez-vous du sphinx habillé en Néfertiti ?

Ou du Napoléon duveteux ?

