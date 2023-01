Dix noms de chats populaires en Russie

Les Russes sont l’une des nations les plus amoureuses des chats au monde. Quels surnoms choisissent-ils pour leurs animaux de compagnie et quelle est leur signification?

Fait intéressant : en Russie, il y a plus de chats que de chiens, avec un ratio de deux pour un, tandis que la moitié des propriétaires de chats les considèrent comme faisant partie de leur famille. Plus de la moitié des chats russes sont errants ou de races mixtes, et les plus populaires parmi ceux de race sont les british shorthairs (11%), les scottish folds (8%), les maine coons (3%) et les sibériens (3%).

Selon toute vraisemblance, en raison du fait que la plupart des chats en Russie n’appartiennent à aucune race, on leur accorde des noms simples dérivés de ceux existant pour les humains. De plus, les Russes aiment souvent séparer les noms de chats en fonction de leur sexe.

Vous pouvez souvent entendre comment les Russes appellent n’importe quel chat de rue « Mourka », un tel surnom vient du verbe « mourlikat’ » qui signifie « ronronner ». Cependant, les propriétaires de chats russes choisissent d’autres surnoms pour leurs félins. Voici les plus populaires parmi eux selon les sondages.

Maroussia

Nadejda Zaïtseva/EyeEm/Getty Images Nadejda Zaïtseva/EyeEm/Getty Images

Ce surnom est dérivé du nom féminin Maria, et il en existe d’autres variantes – Macha, Machka, Massiania. Il existe également des versions telles que Moussia et Massia, que la plupart des Russes associent exclusivement aux surnoms de chats.

Vassili ou Vassilissa

Ioan Thoujestrancev/500px/Getty Images Ioan Thoujestrancev/500px/Getty Images

Vassia ou Vasska est le surnom le plus commun pour un chat sans pedigree en Russie, dérivé du prénom humain Vassili. Il est généralement associé à quelque chose de simple, de compréhensible et de très, très russe. Toutefois, la forme féminine de ce nom, Vassilissa, au contraire, est plus souvent donnée aux chats d’origine « noble », ou du moins aux animaux à caractère « royal » (les maine coons en ont !).

Bagheera

Legion Media Legion Media

C’est probablement le surnom le plus félin de Russie, tiré de la littérature populaire. Bagheera est la panthère du Livre de la jungle de Rudyard Kipling, traduit en russe en 1905. Ainsi, maintenant, les gens appellent ainsi souvent les chats noirs.

Barsik

Tat'âna Pinkasevic/EyeEm/Getty Images Tat'âna Pinkasevic/EyeEm/Getty Images

La Russie abrite un félin sauvage incroyablement beau, le léopard des neiges, appelé « irbis » ou « bars » en russe. Ce chat se distingue par sa longue queue, qui lui sert de « roue » lors de ses manœuvres en montagne (plus d’informations ici). C’est le nom à partir duquel Barsik, le surnom masculin pour les chats domestiques, est formé. Il signifie « petit bars ».

Dymok ou Dymka

Nadejda Zaïtseva/EyeEm/Getty Images Nadejda Zaïtseva/EyeEm/Getty Images

Les chats gris en Russie sont souvent appelés Dymok, ce qui signifie « petite fumée ». La version féminine de ce nom est « Dymka ».

Ryjik

Konstantin Aksenov/EyeEm/Getty Images Konstantin Aksenov/EyeEm/Getty Images

Sans surprise, les chats roux sont souvent appelés Ryjik, ce qui signifie simplement « rouquin ».

Kouzia

Nikita Kovalenko/EyeEm/Getty Images Nikita Kovalenko/EyeEm/Getty Images

Le nom de chat masculin Kouzia est dérivé du prénom russe ancien (avec des racines grecques) Kouzma. Il signifie « l’univers, le monde ». Il est intéressant de noter qu’en Russie, il existe un conte de fées incroyablement populaire sur le domovoï (esprit de la maison tiré du folklore russe) Kouzia, le gardien du confort domestique.

Alissa

Cavan Images/Getty Images Cavan Images/Getty Images

Le nom Alissa (équivalent russe d’Alice) est donné à certains chats de race. Il est devenu populaire en Russie non seulement grâce aux Aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, mais aussi au personnage principal des œuvres de l’écrivain de science-fiction Kir Boulitchev et au renard nommé Alissa du conte La Petite Clé d’or ou Les Aventures de Bouratino d’Alexis Tolstoï. Ces dernières années, le prénom est également devenu populaire parmi les enfants.

Snejok ou Snejinka

Mike Korostelev/Getty Images Mike Korostelev/Getty Images

Si vous voyez un chat blanc en Russie, son nom sera probablement Snejok (ou Snejinka s’il s’agit d’une femelle). Il est traduit comme « flocon de neige ».

Semion

Tat'âna Kicapina/EyeEm/Getty Images Tat'âna Kicapina/EyeEm/Getty Images

Semion, ou Sioma, son diminutif, est un prénom masculin populaire en Russie. Dans la ville de Mourmansk, il y a même un monument à Semion le chat, qui a été comparé à Hachiko. En 1994, les médias locaux ont parlé d’un chat que des habitants de Mourmansk avaient emmené avec eux en vacances à Moscou et qu’ils avaient accidentellement égaré. Or, six ans plus tard, le matou a miraculeusement réussi à rejoindre son domicile, après avoir parcouru près de 2 000 km à pied !

