Ce sauveteur russe à quatre pattes a dû perdre du poids pour ne pas être viré

Les médias ont appris l’existence du chat Beliach (son nom est celui d’une petite tarte ouverte à la viande hachée, frite dans l’huile, traditionnelle chez les Tatars et Bachkirs) en mai, lorsqu’il a commencé à travailler dans le service d’intervention d’urgence de la région de Vologda (470 km au nord-est de Moscou).

Le sauveteur à quatre pattes avait un travail très important – il était responsable de la communication avec les écoliers. Ses collègues l’emmenaient à des événements dans les écoles locales pour attirer l’attention des enfants sur les questions de sécurité.

Cependant, en juillet, il est apparu que le matou avait pris de l’embonpoint, à tel point qu’il s’est même coincé entre un mur et un radiateur. En raison de son surpoids, il a donc dû être temporairement suspendu de son travail. Le personnel de service a mis Beliach au régime. Ils lui ont même acheté 10 kg de nourriture spéciale et des jouets pour qu’il puisse bouger davantage.

Or, le chat n’a pas aimé ce régime – il s’est enfui, a trouvé quelque chose à déguster dans la rue et s’est empoisonné. Il est devenu clair que le sauveteur à quatre pattes avait une faible volonté et avait besoin d’un contrôle strict. L’un des employés du service, Nadejda Sachina, l’a par conséquent emmené chez elle pour voir comment le chat suivait le régime.

« Le régime n’a pas été facile pour Beliach, il nous a fait des "évanouissements affamés", surtout quand je cuisinais quelque chose dans la cuisine – il tombait sur le dos avec les pattes en l’air et ouvrait même la bouche, un vrai acteur », a-t-elle déclaré.

Malgré ses talents de comédien, le chat a dû encore suivre un régime pendant un mois entier.

Finalement, il est passé de 7,3 à 5,5 kilogrammes et a été restitué à son poste.

Une tragédie qui se finit donc bien !

