Le chat sauvage du Caucase, si mignon en apparence et si dangereux en réalité

Le chat sauvage du Caucase (Felis silvestris caucasica) est un parent du chat sauvage d’Europe. Il vit au Daghestan, en Ossétie du Nord, en Kabardino-Balkarie et dans d’autres régions du Caucase russe. Tous les chats aiment grimper, mais celui-ci vit même à une altitude pouvant atteindre 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans le même temps, il choisit les endroits les plus éloignés pour ne pas entrer en contact avec les hommes et ses congénères. Et si vous le rencontrez par hasard, vous ne soupçonnerez probablement pas qu’il est sauvage et dangereux.

Cependant, il chasse non seulement les souris et les oiseaux, mais aussi les petits lièvres et même les poissons. Il attaque ses victimes en embuscade, frappant rapidement et sans remords, mordant l’artère carotide. Après cela, le chat apparemment inoffensif mange les organes vitaux – cœur, foie, poumons. En bref, la victime n’a aucune chance.

Legion Media Legion Media

Il diffère du chat domestique par son poids important (jusqu’à 4 à 6kg) et son apparence rude. Bien sûr, comme tout animal sauvage, il pénètre rarement dans les lieux de peuplement, mais pendant la saison des amours, il peut se croiser avec des chats domestiques s’ils se trouvent à proximité.

Le nombre exact de chats des forêts du Caucase est inconnu, mais les scientifiques estiment qu’il n’y en a qu’environ 3 000 individus. Le chat est donc répertorié dans le Livre rouge des espèces menacées de Russie.

Legion Media Legion Media

