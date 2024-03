Pourquoi cette race de chat a-t-elle été nommée d’après le principal fleuve de Saint-Pétersbourg?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Neva Masquerade est une sous-espèce du chat sibérien, une race indigène russe. Elle est connue dans le monde entier pour son pelage duveteux, son esprit vif et sa nature amicale.

Le chat sibérien possède une sous-espèce de couleur « colorpoint », qui doit son nom au principal fleuve de Saint-Pétersbourg, la Neva. Le museau des chats de cette race ressemble à un masque de bal, d’où leur nom – Neva Masquerade (« mascarade » en anglais).

Les chats Neva Masquerade sont également indigènes de Russie. Ils sont apparus il y a plusieurs siècles, lorsque les chats thaïlandais à queue courte sont arrivés en Russie, probablement avec des caravanes commerciales, et se sont progressivement mélangés à la population féline locale.

À la fin du XVIIIe siècle, le zoologiste Peter Pallas (à qui appartient, entre autres découvertes, celle du chat de Pallas), lors d’un voyage dans la province de Penza (650 km au sud-est de Moscou), a vu et décrit des chats de village avec un « masque noir » sur le museau. Peu à peu, d’autres chats de couleur similaire ont commencé à apparaître dans les bourgades et se sont croisés avec les chats sibériens.

À la fin des années 1980, les chats Neva Masquerade ont été présentés pour la première fois lors d’une exposition à Saint-Pétersbourg. Les félinologues locaux les ont finalement identifiés comme une race distincte et lui ont donné un nom.

Le Neva Masquerade a des yeux bleu vif et une coloration claire. Cependant, de par son caractère calme et amical, elle ressemble beaucoup à son plus proche parent, le chat sibérien.

