En images: les traditions nuptiales des peuples de Russie à l’honneur à Moscou

La semaine dernière, plus de 150 couples de différentes régions du pays se sont mariés lors du Festival panrusse du mariage à Moscou. Il s’est déroulé dans le cadre de l’exposition internationale « Russie » au parc VDNKh du 12 au 19 mai.

De nombreux participants ont décidé de se marier en costumes traditionnels de leurs régions et républiques. Ainsi, la cérémonie de mariage a réuni des jeunes mariés des Républiques de Tchouvachie, de Carélie, de Bouriatie, et des Komis, ainsi que des régions de Voronej, de Penza, d’Arkhangelsk et bien d’autres. En plus d’enregistrer les mariages, les couples ont fait découvrir aux invités de l’exposition les traditions nuptiales de différentes régions de Russie.

L’ouverture du festival a été programmée pour coïncider avec la célébration de Krasnaïa Gorka (littéralement « Colline Rouge »), l’une des principales fêtes des anciens Slaves, qui tombe le premier dimanche après Pâques. Les mariages enregistrés ce jour-là sont considérés comme les plus robustes (plus de détails en suivant ce lien).

