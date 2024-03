Mouflons du plateau de Poutorana, ces habitants laineux des inaccessibles monts du Grand Nord russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le plateau de Pоutorana est un gigantesque massif montagneux, plus vaste que la Grande-Bretagne et situé loin au-dessus du cercle polaire, l’un des plus isolés au monde, difficile d’accès pour une personne ordinaire. Il est également célèbre pour ses paysages incroyables : l’on y trouve des montagnes aux sommets plats, criblées de cascades et de profonds canyons.

Le mouflon de Poutorana, une sous-espèce de mouton des neiges, évolue en ces lieux reculés. Étonnamment, ses parents les plus proches se trouvent à un millier de kilomètres de là, dans le nord de la Iakoutie.

Ermites des paysages rocheux

En Russie, les mouflons des neiges vivent principalement en Iakoutie (où ils sont appelés « tchoubouka »), au Kamtchatka, en Tchoukotka et à Sakhaline. Plus de 70 000 spécimens peuplent ainsi les paysages montagneux de la Sibérie orientale et de l’Extrême-Orient. Des espèces apparentées au mouflon des neiges vivent aussi en Amérique du Nord et en Asie.

Presque partout, les populations de mouflons des neiges sont plutôt isolées, choisissant de vivre dans des paysages rocheux reculés. Or, la sous-espèce la plus étonnante a été découverte sur le plateau de Poutorana. Il s’agit de la limite occidentale de leur habitat, qui se trouve à plus de mille kilomètres de la population iakoute.

Les scientifiques pensent qu’ils sont arrivés ici il y a environ 12 000 ans, lorsque, en raison d’un réchauffement climatique, les forêts ont poussé dans le nord de la Sibérie orientale, privant les mouflons de pâturages. Ils apprécient désormais les paysages montagneux de Poutorana – en cas de danger, ils se cachent dans les rochers.

En apparence, il ne diffère pas beaucoup de ses congénères : il est trapu, possède de puissantes cornes torsadées et une fourrure blanche sur les pattes arrière. Leurs cornes poussent tout au long de leur vie et permettent de distinguer le mâle de la femelle. Les cornes épaisses sont celles des mâles et les fines celles des femelles.

Difficultés de recensement

Les mouflons de Poutorana figurent dans le Livre rouge de Russie des espèces menacées en tant qu’animal dont la population est en déclin. Pour préserver cette sous-espèce, la réserve de Poutorana a donc été créée en 1988. La chasse y est interdite.

Il est cependant extrêmement difficile de calculer le nombre exact d’individus. Selon certaines données, ils seraient environ 1 500, selon d’autres, jusqu’à 6 000. Les troupeaux de 20 mouflons sont considérés comme importants. On les trouve dans des territoires limités du plateau, mais nous ne disposons pas d’informations exactes sur leurs frontières.

Le nombre de mouflons est influencé par les prédateurs (loups, gloutons) et les facteurs naturels.

Petits-enfants adoptifs

Les scientifiques ont prêté attention aux « traditions familiales » intéressantes des mouflons de Poutorana.

Les mâles et les femelles vivent en effet séparément pendant la majeure partie de l’année. Les jeunes mâles ont leur propre troupeau, composé d’individus apparentés : frères, cousins.

En novembre-décembre, ils sont en période de rut : ils mettent au clair leurs relations lors de « tournois », où ils se battent à coups de cornes. Le vainqueur a le droit de courtiser la femelle. À la fin du printemps, les couples ont généralement des enfants. Les jeunes mères forment alors des « troupeaux de mères » et les jeunes pères, ayant répondu à l’appel de la nature, retournent à leur vie ordinaire.

Dans la nature sauvage, les « familles » se composent habituellement d’une mère et de ses petits. Cependant, dans les troupeaux de mouflons de Poutorana, les scientifiques ont observé des « grands-mères ». Elles gardent à la fois leurs enfants et leurs propres petits-enfants, voire ceux d’autres individus. Cela est peut-être dû aux conditions plus rudes que dans les autres régions d’habitat des mouflons des neiges. Les jeunes mères apprennent à s’occuper de leurs enfants et adoptent à leur tour cette « tradition ».

