En images: les dix plus grandes réserves naturelles de Russie

Pourquoi l’île Wrangel est-elle surnommée la «maternité des ours polaires»? Où se trouve le centre géographique du pays et combien d’espèces de baleines vivent au Kamtchatka?

Il existe en Russie plus de 100 réserves naturelles protégées par l’État, dont la superficie (sans les zones aquatiques) dépasse 270 000 km2.

Elles sont situées dans diverses zones du pays : dans la toundra, dans la taïga et dans les glaces éternelles.

1. Réserve naturelle du Grand Arctique

La plus grande réserve naturelle non seulement de Russie, mais aussi d’Eurasie, est située dans l’Arctique.

Elle s’étend sur le nord de la péninsule de Taïmyr, ainsi que sur des îles lointaines et des zones couvertes de toundra arctique, y compris le cap Tcheliouskine, le point le plus septentrional du continent.

Le principal prédateur de l’Arctique, l’ours polaire, le renard polaire et des animaux très anciens, les bœufs musqués (qui ont côtoyé les mammouths) vivent ici.

2. Réserve naturelle de Komandorski

Dans l’Extrême-Orient du pays, sur une partie des îles Komandorski, s’étend la plus grande réserve marine du pays. Elle s’étend sur quatre grandes îles et 60 îles plus petites.

C’est le seul endroit en Russie où vous pourrez observer des baleines toute l’année – on en trouve ici 21 espèces (y compris certaines en voie de disparition).

3. Île Wrangel

« Maternité des ours polaires » : tel est le surnom donné par les scientifiques à l’île Wrangel, située au nord de la Tchoukotka. Les ours se sentent comme chez eux ici. C’est l’une des réserves naturelles les plus reculées du pays, et elle est très difficile d’accès (il faut même obtenir un permis spécial pour s’y rendre). Actuellement, plus de 860 prédateurs vivent sur l’île.

D’ailleurs, l’île Wrangel est située sur le 180e méridien, qui correspond généralement à la ligne de changement de date.

4. Réserve naturelle de Poutorana

Le plateau de Poutorana, sur la péninsule de Taïmyr, rappelle une autre planète. C’est une immense étendue perdue au-delà du cercle polaire arctique où alternent vallées et canyons.

Le centre géographique de la Russie - le lac Vivi – se trouve ici. Les amateurs de tourisme extrême et de rafting apprécient particulièrement cet endroit.

5. Réserve naturelle de Taïmyr

Sur la péninsule de Taïmyr se trouve aussi la réserve du même nom, où vous pouvez voir la toundra dans toute sa splendeur sans rencontrer le moindre être humain.

Cette réserve compte le plus grand nombre de rennes sauvages du Grand Nord.

6. Réserve naturelle du delta de la Léna

Cette réserve située en Iakoutie se trouve au-delà du cercle polaire arctique. Elle a été créée en 1985 dans le delta de la Lena pour étudier et protéger l’écosystème de ce grand fleuve sibérien.

On y trouve les forêts les plus septentrionales de Iakoutie, des marécages minéraux arctiques et un grand nombre de lacs. Le climat de la réserve est très rude : même en juillet la température est à peine supérieure à zéro, bien qu’il y ait des journées chaudes.

7. Réserve naturelle de Kronotski

À l’est de la péninsule du Kamtchatka se trouve l’une des plus anciennes réserves de Russie, fondée en 1934. Geysers, volcans, collines au sommet arrondi (sopka) : le Kamtchatka se révèle ici dans toute sa splendeur.

C’est dans la réserve de Kronotski que vivent les ours les plus sociables (nous en avons parlé ici), même si, bien sûr, il ne vaut mieux ne pas tomber nez à nez avec eux.

8. Réserve de Sibérie centrale

La réserve de Sibérie centrale a été créée en 1985 dans la vallée de l’Ienisseï. Ici, le fleuve sibérien impressionne par sa puissance.

Une grande variété de paysages - marécages, taïga, forêts de cèdres, piliers rocheux ancestraux (stolby), nombreuses chutes d’eau - peut être observée le long de l’Ienisseï.

9. Réserve du Bassin de l’Oubsou-Nour

Presque toutes les zones naturelles de notre planète peuvent être observées dans cette réserve de biosphère dans le sud de la Sibérie (République de Touva).

Toundra, taïga, steppe, zone semi-désertique, zone glaciaire – tout est concentré dans un espace relativement peu étendu. Dans le même temps, les transitions entre les zones sont très prononcées.

10. Réserve naturelle de Magadan

L’une des réserves naturelles les plus éloignées de toute civilisation est située en Extrême-Orient, dans la région de Magadan. Elle se compose de plusieurs zones disparates qui ne sont reliées par aucun moyen de transport.

Et on y trouve beaucoup de choses à voir ! Ours bruns, colonies d’oiseaux rares et paysages incroyables raviront les hardis explorateurs qui feront le déplacement.

