Ces chats qui servent dans les rangs des pompiers russes

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Nous avons déjà évoqué le travail des chats dans les musées russes (et avons même expliqué comment ils ont sauvé l’Ermitage). Aujourd’hui, nous vous invitons à la rencontre de boules de poils qui vivent dans les casernes de pompiers de toute la Russie. Certains de ces matous non seulement travaillent, mais ont même leur propre blog sur les réseaux sociaux.

Semion

Natalya Gorshkova/Sputnik Natalya Gorshkova/Sputnik

Le chat-pompier le plus célèbre est Semion du village de Borovski, dans la région de Tioumen. Un membre des pompiers l’a apporté à la caserne de chez lui il y a plusieurs années car des membres de sa famille étaient allergiques. Comme il ne voulait pas se séparer de lui, Semion a commencé à vivre littéralement au travail.

La coordinatrice des pompiers et des secours, Olga Zinovieva, lui a cousu un uniforme et il a obtenu un endroit à lui dans la caserne. Ne craignant ni le bruit des voitures ni les sirènes, il accueillait et accompagnait ses collègues lors des missions. Les pompiers le considéraient comme leur mascotte.

Natalya Gorshkova/Sputnik Natalya Gorshkova/Sputnik

Semion a reçu le grade spécial d’adjudant du service intérieur. Malheureusement, au printemps 2023, il s’est enfui sur la route et a péri. Les nouveaux pompiers à poils sont désormais appelés en son honneur - Semionytchi - et des photos des « jeunes recrues » sont publiées sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. VK.com | VK

Senia

Un chaton nommé Senia est apparu dans le 40e service antiincendie et de secours de la ville de Tioumen fin septembre 2023. Il remplacera Maroussia, qui prendra sa retraite après 8 années de bons et loyaux services.

« Dans notre unité, les chats vivent et se succèdent depuis des décennies, explique le chef de l’unité, Maxime Kourotchkine. Le petit Senia a donc remplacé la vieille Maroussia. Comme il n’a que quelques mois, la chatte adulte "veille" sur la jeune génération et la forme : elle montre au chaton les locaux de notre unité, et lui apprend à protéger le territoire des rongeurs. »

Vassili

Dans l’unité spéciale antiincendie et de secours n°20 de Korolev (région de Moscou) vit un chat nommé Vassili (qui répond également au nom de Kot). Voici ce qu’il écrit sur lui-même sur les réseaux sociaux : « En 2013, j’ai décidé d’abandonner la vie libre de la rue. Par chance, je me suis retrouvé sur le territoire de la caserne de pompiers. J’ai tellement aimé cet endroit que j’ai décidé de rester. J’ai été accepté dans leurs rangs et j’ai même reçu un grade (adjudant). Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais je suis très fier de moi. »

Ses responsabilités sont nombreuses : s’assurer que chacun est à son poste, chasser les souris, veiller sur les véhicules.

Rouquin (Ryjy)

Depuis 8 ans déjà, le chat Rouquin (Ryjy) sert dans la 6e unité d’incendie et de secours de Perm. Il est apparu ici encore chaton et les pompiers pensaient qu’il combattrait les rongeurs.

Pourtant, il s’est avéré que Rouquin avait un autre talent : il est devenu psychologue spécialisé dans les incendies. Il réalise des séances de relaxation psychologique en échange d’un peu de nourriture. Après le travail, il regarde la télé avec ses collègues.

Matilda

La chatte Matilda a été nommée opératrice de garde au côté des pompiers de la région de Novgorod. En quelques mois de service, elle a réussi à faire connaissance avec l’équipe et à vérifier le matériel de lutte contre l’incendie.

Elle prend soin de chaque personne et adore être assise sur les genoux. Pour cette raison, les habitants de la ville ont déjà tenté à trois reprises de la ramener chez eux, mais à chaque fois, elle est revenue dans l’unité. Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, on lui a mis un collier avec le numéro de téléphone de l’unité.

Maria Palna

Aux côtés des pompiers de Krasnoïarsk vit une chatte appelée Maria Palna, qui a été sauvée d’un incendie il y a 9 ans. Comme elle s’était retrouvée sans abri, les pompiers ont décidé de l’accueillir.

Devenue psychologue non-titulaire de l’équipe, elle aide les pompiers à évacuer le stress.

Lafet

Ce chat a également été secouru par les pompiers lors d’une mission. Lafet vit depuis plus d’un an dans le service antiincendie et de secours de la ville de Koursk, où il veille sur le confort psychologique de l’équipe.

Les pompiers ont un présage : si Lafet dort, le service sera calme.

Dans cet autre article, nous vous présentions les dix chats les plus célèbres de l’Internet russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.