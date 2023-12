L’essor du créateur Gosha Rubchinskiy: de Moscou à Ekaterinbourg (en passant par Paris et New York)

Aujourd’hui, Gosha Rubchinskiy est le créateur russe le plus célèbre au monde. Ses vêtements arborant des inscriptions cyrilliques sont portés par des acteurs hollywoodiens et des stars du hip-hop, ainsi que par des enfants branchés, des skateurs et des fans de football des quartiers urbains pauvres.

De coiffeur à créateur

Getty Images Getty Images

Né à Moscou en 1984, il a étudié dans une école de technologie et de design, a travaillé comme coiffeur, puis comme styliste de mode. En 2008, il a présenté sa première collection de vêtements au stade Sokolniki de Moscou, en remplaçant les mannequins professionnels par des amis skateurs et des hommes littéralement rencontrés dans la rue. Le défilé a fait sensation dans le monde de la mode russe. Si certains ont qualifié ses vêtements de « bouffée d’air frais », d’autres ne comprenaient pas pourquoi de simples sweat-shirts et T-shirts avec des inscriptions étaient présentés comme des vêtements de créateur.

Cependant, lors du défilé suivant, dans le cadre du projet Cycle & Seasons by Master Card à Moscou, Gosha a été remarqué par des journalistes et des acheteurs étrangers. Toutefois, le succès financier n’a pas été immédiat. Au cours des deux premières années, il a rencontré des problèmes de production et a même cessé de publier des collections entières, préférant se lancer dans la photographie professionnelle. Par hasard, Gosha a néanmoins rencontré Adrian Joffe, le mari de la célèbre créatrice de mode Rei Kawabubo, à la tête de l’entreprise Comme des Garçons. Adrian a été tellement impressionné par l’esthétique « cour d’immeuble » de Rubchinskiy qu’il lui a demandé de collaborer à un projet dans lequel Comme des Garçons serait responsable de la production, des ventes et du marketing de la jeune marque, tandis que Rubchinskiy se concentrerait uniquement sur la créativité.

Rei Kawakubo et Adrian Joffe quittant le défilé Gosha Rubchinskiy le 21 janvier 2016 à Paris Getty Images Getty Images

L’union entre le côté expérience-argent et celui du talent et de la vision a été couronnée de succès. Aujourd’hui, la marque Gosha Rubchinskiy est vendue dans des dizaines de boutiques dans le monde entier et collabore avec de grands producteurs. Le magazine Business of Fashion, qui fait autorité en la matière, a classé le créateur russe parmi les 500 personnes les plus influentes du monde de la mode.

Les marques s’alignent

Un invité portant un T-shirt Gosha Rubchinskiy lors de la Fashion Week Paris automne/hiver 2017. Getty Images Getty Images

Dans ses défilés actuels, Rubchinskiy présente souvent les résultats de sa collaboration avec d’autres marques célèbres, qui s’alignent sur le créateur de mode russe. Ces projets sont avantageux pour les deux parties. Gosha et Comme des Garçons reçoivent de l’argent et des opportunités de la part des grandes marques, qui, en retour, obtiennent des idées de design fraîches, un public jeune et une partie du battage médiatique qui entoure tout ce que fait le talentueux Moscovite.

Gosha Rubchinskiy pour Burberry Gosha Rubchinskiy/Getty Images Gosha Rubchinskiy/Getty Images

Par exemple, lors d’un récent défilé à Ekaterinbourg, Rubchinskiy a présenté la suite de son travail commun avec Burberry. Gosha tente de « réhabiliter » les célèbres carreaux de la marque après la popularité inattendue de Burberry auprès de la classe ouvrière et des hooligans fans de football.

Une autre marque britannique à avoir travaillé avec Rubchinskiy est Dr. Martens. Le Moscovite a décidé de rendre blanches les chaussures cultes, ce qui a incité de nombreux magazines de mode à les inscrire sur leur liste des achats les plus souhaités.

Gosha Rubchinskiy pour Levi’s et Dr. Martens Gosha Rubchinskiy/Getty Images Gosha Rubchinskiy/Getty Images

La collaboration de Rubchinskiy avec le géant du jean Levi’s se poursuit également. Le designer a créé des jeans et des vestes cousus à partir de patchs de denim de différentes couleurs, ce qui constitue une autre référence à la mode de la Russie post-soviétique des années 1990. Rubchinskiy cultive l’esthétique de cette période.

Football et Centre Eltsine

Pantalon Gosha Rubchinskiy et de chaussures Adidas Getty Images Getty Images

Pendant plusieurs années, Gosha a collaboré avec Adidas, sponsor de la Coupe du monde 2018, qui s’est déroulée en Russie. Rubchinskiy a créé plusieurs collections avec le géant allemand. Toutes trois ont été présentées dans des villes qui ont accueilli les matchs de football : Kaliningrad, Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg. Avec ces défilés provinciaux, le créateur a voulu montrer aux étrangers autoritaires de l’industrie de la mode que la Russie avait quelque chose à offrir au-delà de Moscou.

Le dernier défilé de la trilogie a eu lieu à Ekaterinbourg, au Centre Eltsine, le musée multimédia dédié au premier président de la Russie. Il s’agissait d’un geste symbolique, car le look de l’homme russe pendant le mandat d’Eltsine est l’une des sources d’inspiration de Rubchinskiy.

Pendant le défilé, le gratte-ciel du Centre Eltsine est devenu rouge et le logo de Gosha Rubchinskiy était visible de toute la ville. Les mannequins se sont déplacés librement dans le musée et ont discuté avec les spectateurs. Les critiques ont noté que la collection, qui utilise activement l’imprimé camouflage et les drapeaux de différents pays, ainsi que le choix de la chanson finale du défilé (le tube Goodbye America du groupe de rock russe Nautilus Pompilius, sorti dans les années 1990) étaient une réaction du créateur à la confrontation actuelle entre la Russie et l’Occident.

En décembre 2023, le rappeur américain Kanye West a nommé Rubchinskiy à la tête du design de la marque Yeezy.

