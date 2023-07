En images: comment être à la pointe de la mode avec une touche traditionnelle russe?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’intérêt pour les costumes anciens renaît en Russie. Les gens repensent peu à peu les traditions, créant de véritables éléments de garde-robe à partir de tenues désuètes et inconfortables. Or, ils se combinent parfaitement avec ce que nous avons l’habitude de porter au quotidien. Ainsi, les kossovorotki, les caftans et les kokochniks reviennent à la mode.

Utilisez des ornements

Les ornements étaient largement utilisés en Russie pour décorer les vêtements et les chaussures. Aujourd’hui, la connaissance de la signification des motifs est l’apanage des spécialistes, et les créateurs modernes les utilisent simplement comme décoration. Vous pouvez trouver des sweats à capuche, des shoppers et des jeans avec des ornements russes.

Portez des couronnes et des rubans

Tout le monde connaît les kokochniks, mais en Russie, l’ont portait aussi des couronnes. La différence est que le kokochnik était porté par les femmes mariées, tandis que la couronne l’était par les jeunes filles. La couronne est plus petite que le kokochnik, elle peut donc facilement remplacer un serre-tête.

Les filles tressaient des rubans dans leurs tresses pour montrer qu’elles étaient prêtes à se marier. Les paysannes riches pouvaient porter plusieurs rubans de soie dans leurs tresses, et les jeunes filles décoraient elles-mêmes les extrémités, soulignant ainsi leur individualité. Lorsqu’elles se mariaient, elles offraient ensuite leurs rubans à des amies. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de savoir tresser des rubans : l’on en trouve avec des élastiques.

Jupon, zaveska et ceinture

Si vous portez des jupes longues, vous pouvez les rendre plus intéressantes en enfilant par-dessous un jupon légèrement plus long. En Sibérie, on l’appelait « nizik » et il était porté sous une jupe supérieure ou un sarafane. Le nizik était cousu un peu plus long à dessein, de sorte que la dentelle apparaisse sous la tenue principale.

La zaveska est un autre élément du costume folklorique qui peut facilement trouver sa place dans une garde-robe. Il est également appelé « poniova » – il s’agit d’une seconde jupe qui se porte par-dessus les vêtements. Les couches de la poniova ne sont pas cousues ensemble, et la jupe principale est visible dans les fentes. La poniova peut être festive, de tous les jours ou de deuil, en fonction de la décoration et de la coupe.

Une ceinture traditionnelle peut enfin être portée à la place d’un modèle ordinaire. C’était l’élément le plus important du costume russe – l’on croyait qu’elle protégeait du mal, et on ne l’enlevait pas, même au bania (sauna russe). De nombreuses croyances et rituels y étaient associés. Par exemple, les femmes enceintes portaient la ceinture de leur mari pour se protéger elles et leur enfant.

Caftans

Le caftan est un vêtement porté par les deux sexes au printemps et en automne. Ils diffèrent par leur coupe, leur finition, leur matière – vous pouvez donc trouver une variante adaptée à tous les goûts et remplacer ainsi une veste ou un trench.

Bijoux traditionnels

Il est facile de trouver des copies de bijoux anciens ou des pièces modernes d’inspiration traditionnelle – par exemple, les boucles d’oreilles en porcelaine de la deuxième photo.

Kossovorotka avec un jean

Historiquement, la kossovorotka est une chemise d’homme, mais elle est aujourd’hui également portée par les femmes. À noter que la fente de la chemise doit être obligatoirement sur le côté gauche.

Dans cet autre article, nous vous présentions en détail les éléments typiques du costume traditionnel russe.

