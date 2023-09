En images: quinze chats de Crimée mignons à croquer

Russia Beyond

En Crimée, les chats des rues sont un phénomène à part entière. Ils accueillent les touristes, «vendent» des visites guidées et veillent sur l’ordre sur la côte de la mer Noire.

La photographe Ekaterina Dmitrenko vit à Sébastopol et réalise de superbes photos de paysages locaux. Dans de nombreux lieux touristiques, les chats jouent des rôles de premier plan : « employés » des palais, « gardiens » des jardins et des parcs et « assistants » des pêcheurs sur les quais.

« Serviteur » du palais Vorontsov, Aloupka. Le titre de chat le plus noir lui revient sans aucun doute...

Rêves de mer…. ou de crevettes…

Comment pêcher sans chat ? Qui d’autre pour vous dire si ça mord ou pas ? Sur cette berge, il semble que tout un groupe de spécialistes duveteux se soit rassemblé.

« Celui qui travaille mange » est un dicton célèbre en Russie. Et dans ce cas, le travailleur est un chat. Une prise bien méritée.

« Maintenant, le pêcheur va attraper quelque chose, et je vais faire semblant de tomber d’inanition tellement j’ai faim. » Un chat sur le quai du Comte à Sébastopol.

« Salut, mon ami. Que m’apportes-tu ? Probablement un morceau de poisson ? ». C’est ainsi que ce chat accueille les visiteurs au jardin botanique Nikitski à Yalta.

Qu’attend ce bellâtre dans les buissons ? Probablement son déjeuner. La photo a été prise dans le jardin botanique de Yalta.

Comme l’écrivait Pouchkine :

« Un vert chêne au creux de l’anse.

Chaîne d’or fixée au tronc,

Un chat savant, en silence,

Nuit et jour tourne en rond ».

On ne voit pas de chaîne, mais tout le reste correspond. Et quel regard intelligent ! C’est certainement parce qu’il travaille au Jardin botanique Nikitski et s’entretient régulièrement avec des scientifiques.

Tout chat qui se respecte vivant sur la mer Noire devrait avoir son yacht personnel. Ce chat a été photographié à Balaklava.

Au printemps en Crimée, les premiers chats s’épanouissent. Et les fleurs aussi.

Les couchers de soleil d'été en Crimée sont les plus romantiques. Même les chats le comprennent et se figent pour admirer la mer au couchant.

« Coucou, c’est moi que vous cherchez ? »

« Je sens qu’il y aura bientôt un poisson pour le dîner ». Un chat sur le quai du Comte à Sébastopol.

« Allez, du balai », semble dire le chat Barmaleï de Novy Svet.

Rêverie marine. Chat de Fiolent.

Dans cet autre article, découvrez les dix lieux à voir absolument en Crimée.

