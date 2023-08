Cinq villes antiques que vous pouvez visiter en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au VII-VI siècle av. J.-C., la côte nord de la mer Noire voit arriver des Grecs, qui y implantent leurs colonies. Sur la péninsule de Taman et de Kertch, mais aussi sur la côte ouest de la mer d’Azov (ou, comme l’appelaient les Grecs – Méotide), s’est formé le royaume du Bosphore, qui a existé jusqu’au VIe siècle. Le détroit de Kertch actuel, entre la Crimée et Taman, était alors appelé le Bosphore de Kimmerikon (et le Bosphore que l’on connaît tous – le Bosphore de Thrace).

Panticapée

Les ruines de l’antique Panticapée à Kertch Clipper (CC BY-SA 3.0) Clipper (CC BY-SA 3.0)

La capitale du royaume de Bosphore était la ville de Panticapée. Elle a été fondée sur la péninsule de Kertch dès le VIIe siècle av. J.-C. sur l’emplacement de la ville actuelle de Kertch – c’est pourquoi cette dernière est considérée comme la cité la plus ancienne sur le territoire russe.

Le Kourgane Tsarski à Panticapée Vodnik, Anatoly Shcherbak (CC BY-SA 3.0) Vodnik, Anatoly Shcherbak (CC BY-SA 3.0)

Les ruines d’une acropole grandiose, avec pour principal temple celui d’Apollon, ont été conservées jusqu’à nos jours. Un destin également connu par le majestueux Kourgane Tsarski – le tumulus de la dynastie des Spartocides, qui ont régné sur le royaume du Bosphore.

Le sarcophage de Myrmekion dans la collection de l’Ermitage Sailko (CC BY-SA 3.0) Sailko (CC BY-SA 3.0)

Le territoire de l’actuelle Kertch renferme aussi de nombreuses ruines d’autres communes et villages antiques. Les plus grandes d’entre elles :

Nymphaion (faisait partie de la Ligue de Délos, et qui payait les impôts directement à Athènes),

Myrmekion (au XIXesiècle, une grande nécropole de la ville antique avec des sarcophages en marbre a été découverte),

Porthmée (une ville défensive, qui gardait le passage sur le détroit de Kertch),

Tyritaque (où, lors de fouilles, l’on a découvert beaucoup de bassins de salaison en pierre).

Bassins de salaison de Tyritaque Kbda3200 (CC BY-SA 3.0) Kbda3200 (CC BY-SA 3.0)

Chersonèse

La basilique de Chersonèse (en arrière-plan : la cathédrale orthodoxe moderne Saint-Vladimir) Burliai (CC BY-SA 3.0) Burliai (CC BY-SA 3.0)

L’un des plus grands et célèbres sites de ruines est la ville de Chersonèse, ou comme l’appelaient les Grecs – Chersonèse Taurique (la « Tauride » était le nom de la Crimée). Cette cité au sud-ouest de la Crimée a été fondée au Ve siècle av. J.-C. et a duré plus longtemps que d’autres polis et cités antiques – jusqu’au XIVe siècle, bien qu’elle ait mené de nombreuses guerres.

À Chersonèse, sont conservées des ruines d’un théâtre antique, d’une basilique, d’un mur de forteresse et d’autres constructions.

Théâtre antique de Chersonèse Andrei Butko (CC BY-SA 3.0) Andrei Butko (CC BY-SA 3.0)

Chersonèse se trouvait sur le territoire de l’actuelle Sébastopol, et est l’une des rares à avoir un lien direct avec l’histoire de la Russie. Il est considéré que c’est ici qu’en 988, Vladimir Ier a reçu son baptême, et a ensuite converti la Russie au christianisme.

Phanagoria

Les fouilles à Phanagoria Vitali Timkive/Sputnik Vitali Timkive/Sputnik

Aujourd’hui, le nom « Phanagoria » est surtout associé à une marque de vin et à un grand domaine viticole. Cependant, en réalité, il s’agissait d’une importante cité antique sur la péninsule de Taman, là où se situe désormais le village de Sennoï, dans la région de Krasnodar. Elle a été fondée au VIe siècle av. J.-C. et était considérée comme la deuxième capitale, après Panticapée.

Vases grecs en forme de sphinx et d’Aphrodite, trouvés lors de fouilles à la nécropole de Phanagoria Ermitage; Joanbanjo (CC BY-SA 3.0) Ermitage; Joanbanjo (CC BY-SA 3.0)

Phanagoria était un important centre économique et une ville riche. Les fouilles y ont commencé au XVIIIe siècle et continuent à ce jour. Ici ont été découverts des sanctuaires d’Aphrodite, une dizaine de kourganes avec des objets en métaux précieux, ainsi qu’une multitude de pièces et d'autres artefacts de la Grèce antique. En 2019, l’un des plus anciens bateaux militaires (II-I siècles av. J.-C.) a en outre été trouvé au fond du détroit de Taman.

Aujourd’hui, Phanagoria est un musée-réserve. Vous pouvez aussi vous balader sur le site des fouilles en 3D ici.

Gorgippia

Musée-réserve archéologique Gorgippia Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

La ville a été fondée au Ve siècle av. J.-C. sur le territoire de l’actuelle Anapa (région de Krasnodar). Elle est nommée d’après Gorgippos, le frère du roi du Bosphore, que ce dernier a envoyé ici en tant que gouverneur. Avant cela, elle portait le nom du port Sinda, capitale des peuples sindis, qui ont ensuite fait partie du royaume du Bosphore.

Objets en or d’un sarcophage des II-IIIe siècle av. J.-C. Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

Les fouilles à Gorgippia ont permis de découvrir des quartiers entiers de l’ancienne ville. Des rues pavées et de nombreux sous-sols de maisons. Par ailleurs, des sarcophages intacts remplis de trésors en or ont été retrouvés dans les cryptes.

Tanaïs

Les ruines de Tanaïs Alexandre Pogotov Alexandre Pogotov

Cette cité a été fondée par les ressortissants du royaume du Bosphore au IIIe siècle av. J.-C. sur la côte nord-est de la mer d’Azov, dans le delta du Don (que les Grecs appelaient justement Tanaïs). Aujourd’hui, elle se trouve dans la région de Rostov.

De nombreuses amphores en argile, trouvées lors des fouilles, se trouvent dans le musée de Tanaïs Alexandre Pogotov Alexandre Pogotov

C’était autrefois un important centre de commerce, qui proposait aux nomades des amphores de vin et d’huile d’olive, qui étaient importées des îles grecques (Rhodes en premier lieu) et d’autres polis. La ville renfermait une citadelle fortifiée, qui devait la protéger des nomades. Néanmoins, même cette dernière n’a pas pu empêcher les nombreux pillages et destructions. Au Ve siècle, la ville a finalement cessé d’exister, abandonnée par les habitants après une énième attaque.

Dans cet autre article, découvrez le classement des dix villes les plus anciennes de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.