En images: dix couchers de soleil en Crimée on ne peut plus romantiques

Il est difficile de rester indifférent face à la beauté de la nature criméenne. Et les couchers de soleil observés depuis la péninsule feront fondre le cœur même des pragmatiques jurés.

Originaire de Sébastopol, la photographe Ekaterina Dmitrenko est une fervente admiratrice de la nature de la péninsule de Crimée. Et ce sont les couchers de soleil sur la mer et dans les montagnes qui l’inspirent le plus.

Un coucher de soleil estival à Sébastopol. « Lors du traitement de la photo, j’ai même voulu réduire la saturation. Mais au bout du compte, j’ai décidé de la laisser », avoue-t-elle.

Une soirée dans un champ de lavande.

Ce coucher de soleil sur Sébastopol, Ekaterina l’a baptisé « symphonie maritime ».

Le ciel de la baie de Lapsi par une soirée

Massif montagneux Meganome, non loin de Soudak

La tempête est un spectacle absolument fascinant, estime Ekaterina. « Ce type de beaux jours est une véritable fête pour moi ! ».

Photo violette. Des fleurs au crépuscule

Coucher de soleil sur le cap Fiolent. « L’un des plus beaux couchers de soleil du mois de mars ».

Soirée près de la forteresse de Cembalo, à Balaklava.

Coucher de soleil hivernal près de pétroglyphes du cap Chersonèse.

