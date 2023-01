Pourquoi les Russes crient-ils «gorko» aux mariages?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La notion de « gorko » est si populaire en Russie qu’elle a même été le nom de l’un des films les plus controversés sur le peuple russe, la comédie noire de 2013 Gorko ! (traduit en français sous le titre Embrassez-vous !).

Lors d’un mariage, le premier toast est : « À la santé des jeunes mariés ». Après cela, les invités commencent à crier « Gorko ! » à plusieurs reprises, encourageant les jeunes mariés à se donner un doux et long baiser. Pendant qu’ils le font, les invités comptent : « Un, deux, trois, quatre, cinq... » jusqu’à ce que le baiser soit terminé, après quoi ils lèvent leur verre pour porter un toast. Bien entendu, plus le baiser est long, mieux c’est !

Quelle est la signification de « gorko » ?

Pourquoi les Russes crient-ils « amer » ? La réponse se trouve dans le fait que, traditionnellement, chez les peuples slaves de l’Est, ce mot était crié UNIQUEMENT à la table de mariage, en buvant et/ou en mangeant.

En Pologne, les invités à la fête de mariage, exigeant que les jeunes mariés s’embrassent, s’exclamaient à la place : « Chou amer ! » ou « Soupe amère ! ». En Bulgarie, les invités criaient : « Le vin est amer ! » pour la même raison.

« "Amer !", crient-ils à la table de mariage à propos du vin – il devrait être sucré, pour que le jeune couple s’embrasse », écrivait Vladimir Dahl, un collectionneur du folklore russe, au XIXe siècle.

« La douceur est associée à la relation entre les jeunes mariés, symbolisant l’amour et le mariage. Le fait de donner des sucreries et des pâtisseries aux jeunes mariés signifie un amour fort et implique une "vie douce". Dans les cérémonies de mariage, les sucreries ont été présentes dans de nombreuses cultures », écrit pour sa part la philologue Elena Nikiforova dans son article de 2015 intitulé Reflet du code du goût dans la sémantique de la cérémonie de mariage.

Cependant, la culture slave n’est pas la seule à associer le bonheur de la vie familiale à la douceur. Prenez la tradition britannique qui veut que les jeunes mariés coupent ensemble le gâteau de mariage ou le fait que le mois qui suit le mariage soit appelé « lune de miel ».

Ainsi, les Russes crient « Gorko ! » lors des mariages, car il s’agit d’un rituel pour souhaiter paradoxalement aux jeunes mariés une douce et longue vie de famille. Ce mot est crié de manière répétée, de nombreuses fois, tout au long de la fête de mariage et les jeunes mariés sont OBLIGÉS de s’embrasser à chaque fois que les invités le crient.

Cependant, lors des mariages contemporains, les invités commencent souvent à crier « Gorko ! » dès les marches de l’office de l’état civil. C’est une erreur, prévient Lioubov Pouzikova, chef d’un bureau d’état civil à Rostov-sur-le-Don et chercheuse en traditions nuptiales russes. « À l’origine, l’appel "Gorko !" faisait référence aux boissons, et non aux jeunes mariés. Et lorsque sur le pas de la porte du bureau d’enregistrement des mariages, on crie "Gorko !" sans verres remplis, il s’avère que les invités souhaitent aux jeunes gens une vie amère. Ils doivent le crier à table pour que "la boisson ne semble pas amère" et qu’un baiser des jeunes mariés "adoucisse" le contenu des verres », explique-t-elle.

Les jeunes mariés russes modernes trouvent par ailleurs souvent l’habitude de crier « Gorko ! » archaïque et ennuyeuse. Ils demandent souvent à l’avance à l’animateur du mariage de n’encourager personne à crier ce mot ou même de convenir séparément de son interdiction avec les invités. Cependant, l’ancienne génération ne comprend pas cette approche et, lors de tout mariage russe, il se trouvera toujours au moins une personne qui veut crier « Amer ». C’est une tradition, après tout ! Gorko !

