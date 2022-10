Pourquoi cette ville est-elle surnommée la «capitale du Sud» de la Russie?

L’une des plus grandes villes du pays, Rostov-sur-le-Don, a été qualifiée de «porte du Caucase» et de «Chicago russe» durant son histoire.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Legion Media Legion Media

Outre Moscou, la Russie possède également les capitales dites « du Nord » et « du Sud ». Et si concernant la première, personne ne doute qu’il s’agit de Saint-Pétersbourg, le consensus n’est pas aussi solide concernant la seconde. Plusieurs villes se disputent ce titre. Néanmoins, la majorité est toujours encline à donner la palme à Rostov-sur-le-Don.

Legion Media Legion Media

La ville est située sur les rives du fleuve Don, à quatre dizaines de kilomètres de la mer d’Azov. Aujourd’hui, elle abrite plus d’un million cent mille habitants (par cet indicateur, Rostovsurpasse ses concurrentes les plus proches - Sotchi et Krasnodar). En outre, depuis 2000, Rostov-sur-le-Don est le centre administratif du district fédéral du Sud (l’ensemble du pays est divisé en huit districts fédéraux), qui comprend trois républiques, trois régions, le territoire de Krasnodar et la ville fédérale de Sébastopol.

Rostov-sur-le-Don avant la Révolution d'octobre. Pont flottant sur le fleuve Don, Perspective Taganrogski (aujourd'hui Boudionnovski) Domaine public Domaine public

L’histoire de cette grande métropole en développement rapide qu’est aujourd’hui Rostov-sur-le-Don a commencé avec l’établissement d’une petite frontière douanière de l’Empire russe par décret de l’impératrice Elisabeth Ire en 1749. Douze ans plus tard, la construction d’une forteresse nommée en l’honneur de saint Dimitri de Rostov commencé ici.

Plan de la forteresse Saint-Dimitri-de-Rostov, 1768 Domaine public Domaine public

La longueur totale des fortifications de la forteresse construite en forme d’étoile était de 3,5 kilomètres. À plusieurs reprises, les meilleurs chefs militaires de l’histoire de la Russie ont servi ici : le général Alexandre Souvorov, qui n’a pas perdu une seule bataille et l’invincible commandant naval Fiodor Ouchakov. La forteresse elle-même n’a jamais été impliquée dans des hostilités.

Un pont de Rostov-sur-le-Don Domaine public Domaine public

Au début du XIXe siècle, une ville entière s’était déjà développée autour de la forteresse, qui commençait à s’appeler Rostov. Cependant, en raison d’une confusion avec l’ancienne ville de Rostov-la-Grande, située dans le Nord de la Russie, la formule « sur le Don » a été ajoutée au nom de celle du Sud.

Gare de Rostov-sur-le-Don avant la Révolution d'octobre Domaine public Domaine public

La plupart des routes menant aux régions méridionales de l’Empire passaient par Rostov-sur-le-Don. En 1875, la plus grande gare ferroviaire de la région a été inaugurée ici, et était connue sous le nom de « Porte du Caucase ». Bientôt, la ville elle-même a commencé à être surnommée ainsi.

Premier pont ferroviaire de Rostov-sur-le-Don Domaine public Domaine public

Au début du XXe siècle, Rostov-sur-le-Don était aussi appelée la « Chicago russe », car elle était alors devenue l’un des principaux centres industriels de l’Empire. Environ 140 entreprises travaillaient dans la ville, dont un tiers étaient détenues par des étrangers.

Anton Dénikine à la gare de Rostov-sur-le-Don, 1919 Domaine public Domaine public

Toutes ces réalisations ont été réduites à néant par la guerre civile qui a éclaté en Russie en 1917. Pendant ce conflit sanglant, Rostov-sur-le-Don a longtemps été l’un des principaux bastions du mouvement blanc. Ce n’est qu’au début de l’année 1920 que la ville a été prise par l’Armée rouge.

Motocyclistes allemands à Rostov-on-Don Domaine public Domaine public

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Rostov-sur-le-Don a changé plusieurs fois de mains. Le 21 novembre 1941, des unités de la 1re armée de Panzer allemande l’ont prise, mais dès le 29 novembre, les troupes soviétiques ont évincé l’ennemi de la ville. Ce fut la première grande victoire de l’Armée rouge dans cette guerre.

Rostov-sur-le-Don pendant les années d'occupation allemande Domaine public Domaine public

Après l’échec catastrophique de l’offensive soviétique près de Kharkov en mai 1942, la Wehrmacht lance une offensive de grande envergure en direction du Don, de la Volga et du Caucase, prenant la ville le 24 juillet. La libération définitive de Rostov-sur-le-Don n’a eu lieu qu’après le triomphe des troupes soviétiques près de Stalingrad le 14 février 1943.

Dans cette autre publication, découvrez les dix plus beaux bâtiments de Rostov-sur-le-Don.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.