Quelles sont les dates les plus populaires pour les mariages en Russie?

La plupart des mariages en Russie ont lieu pendant les chauds mois d'été (le plus souvent le vendredi, pour continuer les célébrations tout au long du week-end), mais même pendant les froides journées d'hiver, les bureaux de l'état civil peuvent être pris d’assaut par les jeunes mariés.

Aux dates les plus populaires, les offices organisent des mariages insolites : sur des patinoires, dans des téléphériques - et même sous terre.

Krasnaïa Gorka (« Colline Rouge »)

Un mariage à Moscou Sergueï Kiselev/Agence Moskva Sergueï Kiselev/Agence Moskva

Ce jour était autrefois une fête païenne pour les jeunes mariés, qui s'est ensuite superposée aux traditions orthodoxes. D'une part, c'est le premier dimanche après la Pâques orthodoxe (de fin avril à début mai, selon les années) – c’est le jour où l'Église recommence à célébrer les cérémonies de mariage, interdites depuis le début du Carême (après Maslenitsa) jusqu'à Pâques. Cependant, à l'époque païenne, Krasnaïa Gorka était la célébration du nouveau printemps et un jour où les jeunes pouvaient à nouveau se marier après le long hiver (en savoir plus sur cette fête ici).

Néanmoins, ce jour ouvre la saison des mariages en Russie. Les bureaux d'enregistrement suggèrent régulièrement de nouveaux lieux pour les cérémonies : par exemple, en 2022, des couples moscovites ont reçu l'opportunité de convoler lors d'une croisière fluviale. « Mon futur mari Sergueï et moi avons découvert que nous pouvions nous marier sur la Moskova pendant que nous préparions notre mariage, explique Anastassia Mamontova. Et comme nous avons toujours apprécié les excursions fluviales dans la capitale et que les impressions étaient inoubliables, nous avons pris la décision unanime de nous marier sur un bateau, après nous être assurés que les météorologues promettaient un temps ensoleillé et printanier dimanche ».

8 juillet : la Journée de la famille, de l'amour et de la fidélité

Un mariage à Saint-Pétersbourg Piotr Kovaliov/TASS Piotr Kovaliov/TASS

Le 8 juillet, la Russie célèbre la Journée de la famille, de l'amour et de la fidélité, un jour férié promouvant les valeurs familiales traditionnelles. C'est une fête relativement nouvelle en Russie, officiellement introduite en 2008. Elle est également connue sous le nom de « Jour de saint Pierre et sainte Fevronia », qui sont les patrons orthodoxes du mariage en Russie. Les principales célébrations ont lieu dans la ville de Mourom (région de Vladimir), la ville natale de ces saints.

En plus des nouveaux mariages, il est populaire de « répéter » les noces ce jour-là. Ainsi, en 2021, Moscou a accueilli une cérémonie de ce type dans le style des années 1970 : Viktor et Larissa Lyssenko, qui s’étaient mariés 56 ans plus tôt, ont décidé de refaire la cérémonie. En guise d'anneaux, ils ont échangé des marguerites et ont mangé un karavaï nuptial (un gâteau typique).

Saint-Valentin

Un mariage sur une patinoire moscovite Vitali Beloussov/Sputnik Vitali Beloussov/Sputnik

Les jeunes choisissent aussi la Saint-Valentin pour se dire «oui». Soit dit en passant, certains couples admettent que le 14 février était aussi le jour de leur première rencontre. « Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans le 14 février - c'est notre anniversaire, c'est pourquoi nous avons choisi ce jour. Nous n'avions pas songé à nous marier en été, l'hiver est notre période préférée de l'année. Et même les photos sont plus belles en hiver », déclarent les jeunes mariés Ekaterina et Anton de Novossibirsk.

Jour de la ville

Un mariage de masse à Grozny Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Les cérémonies de mariage de masse pour le Jour de la ville sont une autre tradition russe intéressante. Par exemple, depuis 1983 à Ekaterinbourg (Oural), les autorités municipales tirent traditionnellement au sort un appartement parmi les jeunes mariés.

À Grozny (la capitale de la Tchétchénie), 199 et 200 couples, respectivement, ont célébré leur mariage en même temps en 2017 et 2018 - lorsque la ville a célébré ses 199 et 200 ans. Les célébrations ont eu lieu dans le centre-ville, où se trouvent le quartier des gratte-ciel de Grozny et l'allée des cœurs en fleurs. En l'honneur de l'anniversaire de la ville, 200 autres familles ont également reçu des appartements.

Les mariages coïncidant avec le Jour de la ville sont également très populaires à Moscou : environ un millier de couples enregistrent se disent « oui » ce jour-là et un nombre identique choisit des dates proches.

Dates « modèles »

Un mariage à Kazan Egor Alieïv/TASS Egor Alieïv/TASS

Cependant, peut-être que les dates les plus populaires pour les mariages parmi les Russes sont les dates « modèles » : ainsi, en 2022, la plus populaire était le 22 février (22.02.22) - 7 000 couples en Russie se sont mariés ce jour-là, soit environ trois fois plus qu’en moyenne.

Anton et Oxana Kolpikov d'Omsk ont ​​choisi la date six mois à l'avance, selon un journal local. Anton a avoué qu'il est un passionné de chiffres. « Nous croyons que quelque chose de bon va se réaliser. Bien sûr, l'essentiel est l'amour, et puis tout le reste », explique le couple.

Les autres dates populaires étaient le 2 février et le 20 février.

En 2021, le 21e jour de chaque mois était demandé pour les mariages et, à Moscou, le 21 août était très populaire (21.08.2021; lorsque 1 100 couples se sont mariés). En 2020, c'était le 20 février 2020 (20.02.2020).

Ces jours-là, certains bureaux d'état civil prolongent leurs heures d'ouverture jusqu'à minuit.

