À quoi ressemble un dedouchka, le grand-père russe typique?  

« Je serais ravi si vous pouviez écrire un article sur [le] dedouchka !!! » Il s'agit d'une demande que nous avons reçue d'un lecteur après avoir repéré notre article sur le phénomène de la « babouchka » russe. Eh bien, la demande de nos lecteurs est un ordre. Sans plus tarder, le voici !

« Dedouchka », qui es-tu ?

Retraités avec le drapeau soviétique et le portrait de « dedouchka » Lénine, comme on appelait le leader révolutionnaire à la fin de l'ère soviétique Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

Le mot russe « dedouchka » se traduit littéralement par grand-père (ou papy). « Dedouchka » trouve son origine dans le mot « ded », qui, en russe, est une définition officielle de grand-père. Un sens plus large du mot « ded » est un vieil homme, synonyme du mot « starik » (ancien).

Le diminutif « dedouchka » est devenu un moyen courant pour les petits-enfants de s'adresser à leur grand-père, surtout s'ils sont encore petits enfants. En parlant de son grand-père, un adulte dirait plutôt « ded ».

Le Père Noël russe, alias Ded Moroz Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Vous connaissez peut-être aussi Ded Moroz, littéralement « grand-père Gel », le père Noël russe. Et le ded russe est aussi un héros très fréquent des contes de fées populaires. C'est généralement un vieil homme bon qui élève seul une petite-fille. Ou un gentil vieux sorcier. Ou un homme pauvre qui est maltraité par sa femme grincheuse.

Dur à l'extérieur, doux à l'intérieur

La plupart des dedouchkas modernes ont grandi en Union soviétique, où les enfants étaient élevés dans des rôles de genre stricts. Les femmes devaient veiller sur le foyer, cuisiner et s'occuper des enfants, tandis que les hommes étaient des piliers de la famille qui travaillaient beaucoup (franchement, les femmes travaillaient aussi, mais leur rôle principal était considéré comme celui de femme au foyer). Pas étonnant donc que les babouchkas aiment s'occuper des enfants, alors que les dedouchkas… pas tellement.

Legion Media Legion Media

« Je me souviens que dedouchka ne me parlait pas beaucoup. Je pense qu'en allant chez eux à la campagne l’été, je l’agaçait juste en changeant de force sa routine habituelle (et en monopolisant tout le temps et l'attention de babouchka) », se souvient Sergueï, 63 ans.

Un ded russe est aussi un héros d'anecdotes et de contes. Habituellement, il est agacé par « ces enfants bruyants » (et par le niveau de soins que sa femme leur donne habituellement). Un dedouchka déteste généralement le langage de bébé, les dorlotements et les zézaiements. Un ded ne peut se permettre de montrer de la tendresse que lorsque l'enfant est encore un nouveau-né ou un très petit bambin. Mais après cela, il doit y avoir de l’ORDRE dans la maison et le ded s’efforce de ne pas trop gâter ses petits-enfants.

Une dedouchka ne montrera de l'affection qu'à un petit enfant ou à une fille Georgy Zelma /Sputnik Georgy Zelma /Sputnik

La plupart des Russes se souviennent de leur dedouchka fumant une cigarette en silence, pêchant ou cueillant des champignons seul. « Grand-père lisait le journal tous les matins et, en lisant, il ne me prêtait aucune attention, même si je me tenais sur la tête », se souvient Katia, 32 ans.

De nombreux dedouchkas ont traversé la Seconde Guerre mondiale ou d'autres changements sociétaux difficiles au cours de l'histoire soviétique, et ils n'aimaient pas les rappeler ou raconter leur histoire. Ils préféraient boire en silence un verre de vodka le jour de la Victoire, se rappelant tous ceux qui sont décédés.

Dedouchka portait toujours toutes ses médailles et récompenses lors de la célébration du Jour de la Victoire Sergueï Venyavsky/Sputnik Sergueï Venyavsky/Sputnik

Cependant, malgré son apparence incroyablement coriace, un dedouchka a généralement bon cœur. « C'est bizarre, dedouchka ne m'a jamais fait gâtée, mais quand il s'agissait de me punir potentiellement pour quelque chose, il prenait toujours mon parti et me protégeait, dit Olga, 50 ans. Quand j'étais déjà adolescente, je sortais tard et babouchka s'inquiétait et me demandait de rentrer plus tôt, mais dedouchka lui disait toujours de me laisser m'amuser ! »

Une babouchka et un dedouchka forment ensemble l'union la plus solide Artem Geodakian/TASS Artem Geodakian/TASS

Il est également surprenant que malgré son air si dur, le dedouchka éprouve un énorme amour pour la babouchka (ce qu’il ne montre jamais en public). Et c'est pourquoi nous entendons souvent dire que lorsque babouchka décède avant dedouchka, ce dernier meurt littéralement de chagrin et de tristesse peu de temps après elle.

La vision de l'amour de dedouchka

La babouchka transmet généralement un amour absolu et inconditionnel à son petit-fils, le nourrissant constamment, faisant preuve de tendresse, vérifiant s'il est bien habillé pour ne pas attraper froid. (à cause de cela, tous les Russes ont la phobie de s'asseoir sur des surfaces froides, en particulier la pierre, et ont peur d'attraper un rhume à cause des courants d'air. Parce que c'est ce que disait toujours babouchka !)

Au stade de football Spartak Moscou avec dedouchka Valeri Charifuline/TASS Valeri Charifuline/TASS

Un dedouchka est différent. Le fait est que, tout au long de l'histoire, les hommes en Russie n'ont connu aucune relation chaleureuse, aucune tendresse. L'une des descriptions les plus authentiques d'un ded dans la littérature russe peut être lue dans le roman autobiographique de Maxime GorkiEnfance. On y trouve un ded russe classique, chef d'une grande famille, qui fait régner l'ordre dans la maison. C'est un homme sage et plein de principes ; mais pour apprendre à ses petits-enfants à mieux se comporter, il les bat… pour un oui ou pour un non.

Et le fait est que c'est ainsi que les dedouchkas montraient leur amour - ils voulaient que leurs petits-enfants grandissent avec des principes capables de structurer leur vie et leur comportement.

Bien sûr, les temps ont changé ; mais beaucoup de dedouchkas modernes ont grandi à l'époque soviétique et ne voient toujours rien de mal à une petite claque sur la tête… à titre préventif, bien sûr. Non pas parce qu'ils sont de terribles abuseurs, mais parce que c'est ainsi que des générations d'hommes russes ont été élevés. Pas de câlins, mais de petites gifles.

Un dedouchka est plus disposé à écouter vos problèmes et à suggérer des solutions Iouri Abramotchkine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Les dedouchka très modernes, se souvenant de leur rôle de pilier de la famille, montraient leur amour avec de l'argent. Si la babouchka se demande si un enfant a bien mangé et mis un couvre-chef en hiver (quel que soit l'âge de l'enfant), le dedouchka est davantage engagé dans le soutien, qu'il soit moral ou financier. Il demande si tout va bien, donne des conseils si besoin et offre souvent de l'argent de poche supplémentaire, pour que l'enfant se sente plus à l'aise (« mais ne le dis pas à babouchka ! »).

Pourquoi parle-t-on moins de dedouchka que de babouchka ?

En Russie, les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes et les statistiques indiquent qu'il y a tout simplement plus de babouchkas que de dedouchkas. En 2021, l'espérance de vie moyenne des hommes en Russie était d'environ 65 ans, tandis que celle des femmes était plus proche de 74 ans (et ces chiffres sont plus ou moins les mêmes depuis les années 1990).

Dans le même temps, au cours du XXe siècle, de nombreux hommes russes sont morts au cours des guerres et des purges. Et des millions de femmes sont restées seules et ont dû gagner leur vie, diriger un foyer et élever les enfants (et petits-enfants).

Avec dedouchka, vous pouviez toujours rire (de babouchka aussi) Sergueï Bourasovsky/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

De nombreuses familles de l'espace post-soviétique n'ont jamais vu leurs dedouchka, car beaucoup sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi le souvenir de cette guerre est toujours aussi fort en Russie. Ou, en raison d’une mauvaise santé après des années de travail acharné (peut-être du travail forcé au goulag), les dedouchkas mouraient trop jeunes.

« Ceux qui n'avaient plus de dedouchka ont toujours ressenti de l'envie pour ceux qui en avaient. Nous pensions que cela signifiait qu'il y avait un vrai homme dans la maison, ajoute Sergueï. J'ai eu la chance d'avoir un voisin qui m'a appris à couper du bois et m'a emmené pêcher (et m'a toujours demandé de ne pas trop bavarder !). »

